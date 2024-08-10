Общество

Бывший мэр Пскова: Я хотел бы видеть центр города разгруженным и спокойным

Центр города Пскова должен выглядеть разгруженным и спокойным. Такое мнение выразил бывший мэр города Александр Прокофьев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это были временные рынки, и сейчас пришло время, когда можно подумать, что там сделать. Надо начинать с требований. Первое: никаких сооружений, требующих массового потока граждан, которые не все придут пешком. Иначе половину площадки придется отводить под парковку. Мы остановились на чем-то малоэтажном со скверами, зеленой зоной. Я бы это место оставил таким», – сказал Александр Прокофьев.

Ранее сообщалось, что крытый рынок на Четырех углах в Пскове готовят к сносу.

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С 1 июля в Пскове прекратил свою работу белорусский рынок, который располагался на территории между улицами Карла Маркса и Ленина.