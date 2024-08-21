Общество

«Европа Плюс Псков» приглашает на специальный показ триллера «Ларго Винч: Гнев прошлого»

27 августа «Европа Плюс Псков» приглашает радиослушателей на закрытый показ экшен-триллера «Ларго Винч: Гнев прошлого» (16+). Главную роль в фильме исполнил французский актёр и сценарист Томер Сислей, а в образе антагониста появится знаменитый американский актёр и режиссёр Джеймс Франко.

Кадр из фильма «Ларго Винч: Гнев прошлого» / «КиноПоиск»

С 21 по 26 августа каждый радиослушатель может получить приглашение на закрытый сеанс «Ларго Винч: Гнев прошлого» в кинотеатре «Мираж Синема». Для этого достаточно внимательно следить за эфиром «Европы Плюс Псков» на 102.1 FM и первым дозвониться в студию после специального сигнала.

Видео: Телеканал КИНОТВ

«Гнев прошлого» стал третьей частью в серии фильмов «Ларго Винч». Во время семейного отпуска у красавца и миллиардера Ларго Винча похищают сына. Одновременно Ларго оказывается обвиненным в убийстве. Его объявляют в розыск международные спецслужбы. Бизнес-империя Ларго начинает рушиться. Только поняв, как связаны между собой эти разрозненные события и окунувшись в прошлое своей семьи, Ларго Винч сможет противостоять гневу загадочного и всемогущего противника и спасти сына.