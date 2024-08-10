Общество

Несколько десятков человек приехали в Палкинский район для наблюдения метеорного потока Персеиды

Около 30 человек приехали в Новоуситовскую волость Палкинского района для наблюдения метеорного потока Персеиды в ночь с 13 на 14 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Этой ночью безоблачное небо позволило всем желающим увидеть поток множества метеоров, а также Млечный путь. Каждые несколько минут очередной метеор вторгался в атмосферу Земли, оставляя за собой святящийся след.

Все приехавшие пили чай, рассматривали звезды, загадывали желания, искали созвездия и пытались делать фотографии звездного неба, однако без профессиональной техники и правильных настроек запечатлеть всю красоту явления практически невозможно.