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Общество

Несколько десятков человек приехали в Палкинский район для наблюдения метеорного потока Персеиды

14.08.2024 03:37|ПсковКомментариев: 0

Около 30 человек приехали в Новоуситовскую волость Палкинского района для наблюдения метеорного потока Персеиды в ночь с 13 на 14 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Этой ночью безоблачное небо позволило всем желающим увидеть поток множества метеоров, а также Млечный путь. Каждые несколько минут очередной метеор вторгался в атмосферу Земли, оставляя за собой святящийся след. 

Все приехавшие пили чай, рассматривали звезды, загадывали желания, искали созвездия и пытались делать фотографии звездного неба, однако без профессиональной техники и правильных настроек запечатлеть всю красоту явления практически невозможно.

 
Теги: #звездопад
Источник: Псковская Лента Новостей
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