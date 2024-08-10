Общество

Роспотребнадзор заявил о снижении числа инфекций в детских лагерях в два раза

Число вспышек инфекций в детских лагерях России в 2024 году снизилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, количество пострадавших в очагах распространения на 20,5% ниже, сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора.

«Благодаря проводимым мероприятиям в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество вспышек инфекционных заболеваний в детских оздоровительных учреждениях снизилось в 2 раза, число пострадавших в очагах на 20,5 % ниже», - говорится в сообщении.

Ранее Вячеслав Володин провел расширенное заседание Совета Государственной Думы по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.