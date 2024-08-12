Общество

Первокурсники Псковского филиала Университета ФСИН России узнали историю создания вуза

Встреча курсантов Псковского филиала Университета ФСИН России с председателем совета ветеранов филиала Степаном Тунчиком состоялась на загородной базе университета. На ней приглашённый гость рассказал первокурсникам об истории создания образовательной организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Степан Тунчик внёс неоценимый вклад в становление и развитие учебного заведения, поэтому на встрече постарался передать молодым людям свой опыт. Он рассказал, как из специальной средней школы МВД 1992 года появились Псковский юридический институт ФСИН России, Псковский филиал Академии ФСИН России, а в марте 2023 года и Псковский филиал Санкт-Петербургского университета Федеральной службы исполнения наказания.

В беседе с первокурсниками председатель совета ветеранов подчеркнул, что вуз прошёл непростой путь своего становления, и все, кто стоял у истоков создания высшей школы, рады признать, что их усилия не пропали даром. Курсанты поделились с почётным гостем впечатлениями от пребывания на загородной учебной базе, поведав о первых сложностях и трудностях службы.

Степан Тунчик призвал первокурсников с честью выполнять свои служебные обязанности и выразил надежду, что все курсанты набора 2024 года справятся со всеми испытаниями и в полном составе приступят к занятиям, а после примут присягу в Псковском филиале университета.

В вузе отметили, что Степан Тунчик служил в правоохранительных органах с 1994 года. За время работы в образовательной организации с 1996 по 2008 год прошёл путь от старшего инспектора воспитательной работы до заместителя начальника института по кадрам. В настоящее время он является председателем совета ветеранов, который активно участвует в патриотическом воспитании личного состава Псковского филиала Университета ФСИН России.