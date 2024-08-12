Общество

В Великолукском районе установили карантинную зону из-за сорняка

Карантинная фитосанитарная зона по повилике установлена в Великолукском районе Псковской области. Общая площадь карантинной зоны составляет 71,91 гектар. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Северо-Западное межрегиональное управлением Россельхознадзора в соответствии с Планом мониторинга на 2024 год в августе проводило мониторинг состояния земельного участка, расположенного в Великолукском районе. В рамках проверки государственный инспектор ведомства взял образцы проб обследуемого земельного участка По результатам исследований в пробах обнаружили карантинное сорное растение — повилика.

Повилика — сорняк, отнесённый к карантинным объектам. Он снижает количество и качество урожая, а также является переносчиком вирусных болезней растений. С повиликой борются строгим карантином растений, ведением системы севооборотов, тщательной очисткой посевного материала. В карантинной фитосанитарной зоне запрещается выращивание и реализация семенного посадочного материала в течение 3-х лет до полной ликвидации карантинного объекта.

В пределах земельных участков, расположенных на территории сельского поселения «Лычевская волость» Великолукского района, установили карантинную фитосанитарную зону и ввели карантин. В соответствии с приказом управления Россельхознадзора площадь карантинной зоны составляет 71,91 га, из них: очаг на площади 35,9 га, в пределах указанной зоны; буферная зона на площади 36,01 га, в пределах указанной зоны.

Управление Россельхознадзора уже разработало программу локализации и ликвидации карантинного объекта.