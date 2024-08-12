Общество

Стипендии для будущих муниципальных служащих планируют ввести в Псковской области

Запуск региональной программы «Земский муниципальный служащий» губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с начальником управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Еленой Тимашовой.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Особое внимание уделили мерам поддержки студентов-целевиков, которые по окончании обучения придут работать в органы местного самоуправления. В том числе планируем предусмотреть региональную и муниципальную стипендии, а также предоставление жилья на время прохождения практики», - рассказал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Проектом предлагается единовременная выплата молодым муниципальным служащим наиболее востребованных специальностей, которые прибыли на работу в сельские населенные пункты и небольшие города.

Со следующего года начнется реализация программы «Псковский гектар». «Она предусматривает возможность, в том числе и для муниципальных служащих, получить в безвозмездное пользование земельный участок для строительства дома или ведения личного подсобного хозяйства», - напомнил Михаил Ведерников.