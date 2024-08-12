Общество

В школьных учебниках и детских книгах изменят шрифты

В школьных учебниках и детских книгах изменят шрифты, для этого Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) уже готовит новый ГОСТ. Он позволит издателям использовать современное написание. Об этом рассказала президент АИДТ Антонина Цицулина. По ее словам, требования к написанию слов освежат по инициативе самих книжных производителей, на прошлой неделе они уже провели совещание по этой теме.

В ближайшие три месяца компании подготовят первый вариант стандарта, который могут принять уже к весне следующего года, рассчитывают в АИДТ. Именно на базе этой ассоциации разворачивается дискуссия.

Дело в том, что действующие правила, ГОСТ «Шрифты типографские. Гарнитура школьная (для алфавитов на русской и латинской графических основах)», сформировали и утвердили еще в 1971 году. Стандарт регулирует начертания шрифтов, их размер, линии букв и их емкость, то есть количество на один квадрат.

Документ установил, что базовые размеры шрифта в учебниках — это шестой и 10-й кегль, максимальный — 48-й. Причем количество видов начертания строго ограничено: их 16, например, «прямое нормальное светлое», «курсивное нормальное полужирное» и так далее, пишут «Известия».

Эти правила устарели, стандарт не учитывает современные подходы и форматы, добавила Антонина Цицулина. Он распространяется на учебники, детскую литературу, пионерские газеты, однако, к примеру, комиксов в нем нет. Конечно, современная полиграфия шагнула резко вперед, но книгоиздатели по-прежнему ограничены: они не могут применять современные наработки, добавила эксперт. Дело в том, что ГОСТ обязателен к исполнению, такое требование установил технический регламент «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», добавила Антонина Цицулина.