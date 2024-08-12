Общество

Минобрнауки планирует уменьшить число олимпиадников на бюджетных местах

Минобрнауки РФ разработало меры по исключению ситуаций, когда большинство бюджетных мест в вузах занимают победители и призеры олимпиад школьников, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минобрнауки России разработало меры по исключению ситуаций, при которых большую часть выделенных бюджетных мест занимают победители и призеры олимпиад школьников», - говорится в сообщении.

Планируется предусмотреть предоставление особого права - «зачисление без вступительных испытаний» - только для победителей и призеров олимпиад школьников за 11 класс, а также для победителей и призеров олимпиад школьников 1–2 уровня.

Кроме того, предполагается определить квоту не более 70 % поступающих без вступительных испытаний от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности, пишет РИА Новости.

В министерстве напомнили, что в нескольких ведущих вузах в этом году возникла ситуация, при которой количество абитуриентов, имеющих право на зачисление без вступительных испытаний, оказалось больше выделенных бюджетных мест.

«Эта ситуация возникла из-за того, что приемные комиссии университетов предоставили право на зачисление без экзаменов для широкого перечня олимпиад школьников. Так, в Сеченовском университете на специальности "лечебное дело" такое право было предоставлено победителям и призерам 10-11 класса олимпиад школьников по биологии и химии 1-3 уровня. Олимпиадников" оказалось больше, чем выделенных бюджетных мест», - уточнили в Минобрнауки, отметив, руководство Сеченовского университета приняло решение зачислить победителей и призеров олимпиад, которым не хватило бюджетного места, за счет образовательной организации.

По данным Рособрнадзора, количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников РСОШ, зачисленных без вступительных испытаний в вузы, составляет менее 2% от общего количества бюджетных мест.