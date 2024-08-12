Общество

Опубликована программа празднования Дня поселка Локня

Афишу мероприятий, посвященных Дню поселка, представили в Локне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Источник: администрация Локнянского муниципального округа / «ВКонтакте»

Тематическая программа «Дом, в котором мы живем. Связь поколений» пройдет в Центральной районной библиотека 16 августа в 16.00. В это же время состоится выставка «Семейные реликвии Псковской глубинки» в культурно-досуговом центре. Анастасия Коренцова выступит с акустическим концертом «Летний квартирник» также в центре в 20.00. В 21.00 жители Локни смогут прийти на просмотр фильма в семейный кинозал на площадке у КДЦ.

Организаторы объявили, что 17 августа матч первенства Псковской области по футболу среди взрослых команд: «Стрела» Локня — «Экспресс» Великие Луки на стадионе «Колос» переносится на 11.00.

Программа для детей и их родителей «День рождения – лучший праздник!» пройдет у фонтана на площадке у КДЦ поселка Локня в воскресенье, 18 августа, в 12.00.

В этом году поселок Локня отметит 123-летие со дня образования.