Трактор, автогрейдер и экскаватор-погрузчик поступили в Великолукский район

В Великолукский район поступило три единицы техники, сообщил в своем Telegram-канале глава Великолукского района Алексей Кузьмин.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Алексея Кузьмина
Закуплены трактор с навесным оборудованием, автогрейдер и экскаватор-погрузчик.
Техника появилась благодаря поддержке правительства Псковской области при личном содействии губернатора региона Михаила Ведерникова за счет средств областного бюджета.
Технику передадут муниципальному предприятию для осуществления дорожной деятельности.