Общество

Мигрантов предложили высылать из России за разврат

Изнасилование, развратные действия, секс с несовершеннолетними — за все эти преступления мигрантам, обосновавшимся на территории России, может грозить лишение гражданства и высылка без права на возвращение. Соответствующий законопроект подготовила группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым — об этом сам политик сообщил 22 августа, в своем официальном Telegram-канале.

Сергей Миронов назвал основной причиной ужесточения ответственности за сексуальные преступления мигрантов рост таких инцидентов в последнее время.

«Число подобных преступлений со стороны мигрантов растет. Только количество изнасилований выросло в 2024 на 40%, — подчеркнул политик. — В некоторых районах и населенных пунктах наши женщины уже боятся по вечерам выходить на улицу! А кое-где местные жители создают группы самообороны, чтобы защитить их от мигрантов».

Список преступлений, за которые полагается лишение приобретенного гражданства, в России уже есть: он закреплен в одноименной статье 24 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Помимо прочего, в нем содержатся и уголовные статьи, связанные с посягательствами на половую неприкосновенность: в частности, статья 131 «Изнасилование», статья 134 «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», статья 135 «Развратные действия» и так далее. Однако список этот неполон. Например, в случае изнасилования лишение гражданства предполагается, только если оно классифицируется по третьей, четвертой и пятой частям статьи — то есть если жертвой стала несовершеннолетняя, если жертва в процессе погибла, если преступление совершалось ранее судимым лицом и так далее. А вот, например, часть 1 — собственно изнасилование как таковое, в том числе и группой лиц, — под лишение гражданства уже не попадает. Аналогично и с «Развратными действиями». Лишить гражданства могут, только если они совершались группой лиц или лицом, ранее судимым за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, — то есть имели отягчающие обстоятельства, пишет «Парламентская газета».

Как следует из подготовленного депутатами законопроекта, эту градацию предлагают отменить и ввести лишение гражданства за любые преступления, связанные с сексуальным насилием, без деления на части и категории.

«По итогам 2023 года, в Россию въехало 12 миллионов иностранных граждан с целью осуществления трудовой деятельности, значительная часть которых в соответствии со сложившейся практикой в дальнейшем получит российское гражданство. Рост числа мигрантов по сравнению с 2022 годом — более 30 %, — сообщают авторы законопроекта в пояснительной записке. — При этом за последние несколько лет правоохранительными органами отмечается рост преступности преимущественно среди выходцев из стран Средней Азии и Закавказья. По данным МВД России, за 11 месяцев 2023 года количество преступлений, совершенных иностранцами (лицами без гражданства), составило 36,6 тысячи, из которых примерно 83% совершили граждане СНГ».

Расширение перечня преступлений неминуемо должно повлечь за собой и ужесточение контроля за преступниками, отметил специально для председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«К сожалению, нередко случается так, что человек, депортированный из России за совершение какого-либо преступления, меняет на родине имя и документы и спокойно возвращается обратно, — пояснил депутат. — Поэтому, на наш взгляд, необходимо в обязательном порядке ввести дактилоскопию — снятие отпечатков пальцев — для всех мигрантов, прибывающих в Россию по безвизу».

По словам Ярослава Нилова, в скором времени подобная система действительно должна заработать — пока что в тестовом режиме — в Москве и Московской области.

«Я направлял в МВД письмо с соответствующими предложениями, на него пришел положительный ответ, — подчеркнул Ярослав Нилов. — Исходя из него в обозримом будущем такая система контроля должна появиться. Но, к сожалению, конкретных сроков, равно как и механизма реализации, назвать пока невозможно».

Между тем в СПЧ призвали не останавливаться на одних только преступлениях сексуальной направленности и двигаться дальше. Так, как сообщил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, в ближайшее время Совет планирует провести ряд консультаций с МВД и предложить расширить список преступлений, за которые полагается лишение гражданства, еще больше.

«На наш взгляд, речь должна идти не только о тяжких и особо тяжких, но и о преступлениях средней тяжести, — подчеркнул Кирилл Кабанов. — В частности, это должны быть абсолютно любые преступления, связанные с причинением вреда здоровью, преступления, связанные с наркотиками и так далее. Вплоть до мелкого хулиганства, потому что очень часто за хулиганскими поступками, которые совершают мигранты, скрываются мотивы экстремизма и русофобии».

Консультации, по словам Кирилла Кабанова, СПЧ планирует провести в ближайшие дни.