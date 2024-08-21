Мигрантов предложили высылать из России за разврат

Изнасилование, развратные действия, секс с несовершеннолетними — за все эти преступления мигрантам, обосновавшимся на территории России, может грозить лишение гражданства и высылка без права на возвращение. Соответствующий законопроект подготовила группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым — об этом сам политик сообщил 22 августа, в своем официальном Telegram-канале.
Сергей Миронов назвал основной причиной ужесточения ответственности за сексуальные преступления мигрантов рост таких инцидентов в последнее время.
Список преступлений, за которые полагается лишение приобретенного гражданства, в России уже есть: он закреплен в одноименной статье 24 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Помимо прочего, в нем содержатся и уголовные статьи, связанные с посягательствами на половую неприкосновенность: в частности, статья 131 «Изнасилование», статья 134 «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», статья 135 «Развратные действия» и так далее. Однако список этот неполон. Например, в случае изнасилования лишение гражданства предполагается, только если оно классифицируется по третьей, четвертой и пятой частям статьи — то есть если жертвой стала несовершеннолетняя, если жертва в процессе погибла, если преступление совершалось ранее судимым лицом и так далее. А вот, например, часть 1 — собственно изнасилование как таковое, в том числе и группой лиц, — под лишение гражданства уже не попадает. Аналогично и с «Развратными действиями». Лишить гражданства могут, только если они совершались группой лиц или лицом, ранее судимым за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, — то есть имели отягчающие обстоятельства, пишет «Парламентская газета».
Как следует из подготовленного депутатами законопроекта, эту градацию предлагают отменить и ввести лишение гражданства за любые преступления, связанные с сексуальным насилием, без деления на части и категории.
Расширение перечня преступлений неминуемо должно повлечь за собой и ужесточение контроля за преступниками, отметил специально для председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По словам Ярослава Нилова, в скором времени подобная система действительно должна заработать — пока что в тестовом режиме — в Москве и Московской области.
«Я направлял в МВД письмо с соответствующими предложениями, на него пришел положительный ответ, — подчеркнул Ярослав Нилов. — Исходя из него в обозримом будущем такая система контроля должна появиться. Но, к сожалению, конкретных сроков, равно как и механизма реализации, назвать пока невозможно».
Между тем в СПЧ призвали не останавливаться на одних только преступлениях сексуальной направленности и двигаться дальше. Так, как сообщил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, в ближайшее время Совет планирует провести ряд консультаций с МВД и предложить расширить список преступлений, за которые полагается лишение гражданства, еще больше.
Консультации, по словам Кирилла Кабанова, СПЧ планирует провести в ближайшие дни.