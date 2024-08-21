Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
карта отдыха и туризма
Великолукские Сусанины
Господин Рейтингомер
«Ларго Винч: Гнев прошлого»
Как создать ТОС
Работа на заводе
Я бы в фермеры пошел...
обзор
Первая ягода
Легкий пар: что едят в банях
 
 
 
ещё Общество 21.08.2024 09:293 «Учитель рождается в школе»: На областном августовском педсовете рассказали о поддержке псковских педагогов 23.08.2024 19:401 Мигрантов предложили высылать из России за разврат 23.08.2024 19:200 Жалобу «Мединторга» на поставку лекарства от астмы в псковскую больницу признали обоснованной  23.08.2024 19:000 Экспозицию «История города в лицах» открыли Великие Луки на выставке «Россия начинается здесь» в Пскове 23.08.2024 18:400 Парк автоматических камер нарастят на железнодорожных переездах 23.08.2024 18:281 Возложение цветов состоялось в Пскове в 81-ю годовщину Курской битвы
 
 
 
Самое популярное 18.08.2024 15:300 Участник лотереи из Псковской области выиграл 50 миллионов рублей 18.08.2024 14:451 Бастрыкин поручил провести проверку из-за обращения жителей деревни в Псковской области 17.08.2024 15:460 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 17.08.2024 09:290 Человек умер в утренней «Ласточке» из Пскова в Санкт-Петербург 19.08.2024 16:250 Отец и дочь погибли в ДТП при обгоне машины на трассе в Плюсском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Мигрантов предложили высылать из России за разврат

23.08.2024 19:40|ПсковКомментариев: 1

Изнасилование, развратные действия, секс с несовершеннолетними — за все эти преступления мигрантам, обосновавшимся на территории России, может грозить лишение гражданства и высылка без права на возвращение. Соответствующий законопроект подготовила группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым — об этом сам политик сообщил 22 августа, в своем официальном Telegram-канале. 

Сергей Миронов назвал основной причиной ужесточения ответственности за сексуальные преступления мигрантов рост таких инцидентов в последнее время.

«Число подобных преступлений со стороны мигрантов растет. Только количество изнасилований выросло в 2024 на 40%, — подчеркнул политик. — В некоторых районах и населенных пунктах наши женщины уже боятся по вечерам выходить на улицу! А кое-где местные жители создают группы самообороны, чтобы защитить их от мигрантов».

Список преступлений, за которые полагается лишение приобретенного гражданства, в России уже есть: он закреплен в одноименной статье 24 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Помимо прочего, в нем содержатся и уголовные статьи, связанные с посягательствами на половую неприкосновенность: в частности, статья 131 «Изнасилование», статья 134 «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», статья 135 «Развратные действия» и так далее. Однако список этот неполон. Например, в случае изнасилования лишение гражданства предполагается, только если оно классифицируется по третьей, четвертой и пятой частям статьи — то есть если жертвой стала несовершеннолетняя, если жертва в процессе погибла, если преступление совершалось ранее судимым лицом и так далее. А вот, например, часть 1 — собственно изнасилование как таковое, в том числе и группой лиц, — под лишение гражданства уже не попадает. Аналогично и с «Развратными действиями». Лишить гражданства могут, только если они совершались группой лиц или лицом, ранее судимым за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, — то есть имели отягчающие обстоятельства, пишет «Парламентская газета»

Как следует из подготовленного депутатами законопроекта, эту градацию предлагают отменить и ввести лишение гражданства за любые преступления, связанные с сексуальным насилием, без деления на части и категории.

«По итогам 2023 года, в Россию въехало 12 миллионов иностранных граждан с целью осуществления трудовой деятельности, значительная часть которых в соответствии со сложившейся практикой в дальнейшем получит российское гражданство. Рост числа мигрантов по сравнению с 2022 годом — более 30 %, — сообщают авторы законопроекта в пояснительной записке. — При этом за последние несколько лет правоохранительными органами отмечается рост преступности преимущественно среди выходцев из стран Средней Азии и Закавказья. По данным МВД России, за 11 месяцев 2023 года количество преступлений, совершенных иностранцами (лицами без гражданства), составило 36,6 тысячи, из которых примерно 83% совершили граждане СНГ».

Расширение перечня преступлений неминуемо должно повлечь за собой и ужесточение контроля за преступниками, отметил специально для председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«К сожалению, нередко случается так, что человек, депортированный из России за совершение какого-либо преступления, меняет на родине имя и документы и спокойно возвращается обратно, — пояснил депутат. — Поэтому, на наш взгляд, необходимо в обязательном порядке ввести дактилоскопию — снятие отпечатков пальцев — для всех мигрантов, прибывающих в Россию по безвизу».

По словам Ярослава Нилова, в скором времени подобная система действительно должна заработать — пока что в тестовом режиме — в Москве и Московской области.

«Я направлял в МВД письмо с соответствующими предложениями, на него пришел положительный ответ, — подчеркнул Ярослав Нилов. — Исходя из него в обозримом будущем такая система контроля должна появиться. Но, к сожалению, конкретных сроков, равно как и механизма реализации, назвать пока невозможно».

Между тем в СПЧ призвали не останавливаться на одних только преступлениях сексуальной направленности и двигаться дальше. Так, как сообщил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, в ближайшее время Совет планирует провести ряд консультаций с МВД и предложить расширить список преступлений, за которые полагается лишение гражданства, еще больше.

«На наш взгляд, речь должна идти не только о тяжких и особо тяжких, но и о преступлениях средней тяжести, — подчеркнул Кирилл Кабанов. — В частности, это должны быть абсолютно любые преступления, связанные с причинением вреда здоровью, преступления, связанные с наркотиками и так далее. Вплоть до мелкого хулиганства, потому что очень часто за хулиганскими поступками, которые совершают мигранты, скрываются мотивы экстремизма и русофобии».

Консультации, по словам Кирилла Кабанова, СПЧ планирует провести в ближайшие дни.

Теги: #мигранты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Есть ли у вас кредит?
В опросе приняло участие 178 человек
23.08.2024, 19:550 Феерия аэростатов пройдёт в Великих Луках в честь Дня города 23.08.2024, 19:401 Мигрантов предложили высылать из России за разврат 23.08.2024, 19:300 Сотрудники Арбитражного суда Псковской области стали победителями соревнований по настольному теннису 23.08.2024, 19:200 Жалобу «Мединторга» на поставку лекарства от астмы в псковскую больницу признали обоснованной 
23.08.2024, 19:000 Экспозицию «История города в лицах» открыли Великие Луки на выставке «Россия начинается здесь» в Пскове 23.08.2024, 19:001 Планы на осенний отдых строят 42% псковичей – опрос 23.08.2024, 18:400 Парк автоматических камер нарастят на железнодорожных переездах 23.08.2024, 18:281 Возложение цветов состоялось в Пскове в 81-ю годовщину Курской битвы
23.08.2024, 18:260 Безработный житель Новосокольников украл садовую тележку у пенсионера 23.08.2024, 18:260 Фестиваль «Великие традиции» в Пскове объединил более 170 участников 23.08.2024, 18:240 Стартовала запись на кастинг регионального конкурса «Мисс Россия» 23.08.2024, 18:220 Семерых бывших мигрантов в Пскове доставили в военкомат по результатам рейда
23.08.2024, 18:200 Концерт органной и вокальной музыки пройдет в лютеранской церкви в Печорах 23.08.2024, 18:190 Псковские профсоюзы помогли медику включить в стаж работы дни отдыха за сдачу крови 23.08.2024, 18:170 Псковская область принимает поздравления со всей страны 23.08.2024, 18:150 Детали объединения Опочецкой и Островской больниц обсудили должностные лица и медработники
23.08.2024, 18:120 Выставка «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ 23.08.2024, 18:110 Фильм покажут в Покровской башне в Пскове в рамках «Ночи кино 2024» 23.08.2024, 18:090 Стала известна программа работы молодёжной площадки на выставке «Россия начинается здесь» в Пскове 23.08.2024, 17:550 Пскович хотел увеличить лимит кредитной карты и лишился денег
23.08.2024, 17:540 Опасного жука-усача обнаружили в Себежском районе 23.08.2024, 17:520 30 детей покусали клещи в Псковской области за неделю 23.08.2024, 17:480 «День варенья» объединит гостей за общим столом в куньинской деревне Ущицы 23.08.2024, 17:400 Фестиваль водных фонариков в Пскове ознаменует окончание лета
23.08.2024, 17:370 Валентина Матвиенко в день 80-летия Псковской области пожелала региону процветания 23.08.2024, 17:261 Организаторы конкурса «Миссис Псков 2024» объявили кастинг нового сезона 23.08.2024, 17:000 Движение затруднено на Четырех углах в Пскове из-за неработающего светофора 23.08.2024, 16:561 Псковский десантник Никита Петров удостоен звания Героя России
23.08.2024, 16:470 Нацпарк «Себежский» требует с подрядчика более 2 млн рублей за срыв строительства инфоцентра в Пскове 23.08.2024, 16:440 «Дневной дозор»: Почему растут цены в кафе и ресторанах? 23.08.2024, 16:350 26 муниципалитетов открыли свои площадки на выставке «Россия начинается здесь» в Пскове 23.08.2024, 16:300 Угощения из яблок готовят великолукские студенты ко Дню города
23.08.2024, 16:280 Последствия непогоды устранили за ночь в Великих Луках 23.08.2024, 16:171 «Семейные ценности»: Детская деревня - SOS Псков. ВИДЕО 23.08.2024, 16:122 Псковский губернатор в день 80-летия области возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве 23.08.2024, 16:010 Участник псковской ярмарки «Урожай 2024»: Фермерство – это круто
23.08.2024, 15:570 19-летнего великолучанина обвиняют в краже игровой приставки из магазина 23.08.2024, 15:500 Фотофакт: Опасный люк на Ленинградском шоссе в Пскове не ремонтируют около месяца 23.08.2024, 15:410 Фура и «Урал» столкнулись на трассе «Псков», в больнице шофер и пассажирка 23.08.2024, 15:360 Представители завода «ЗЭТО» приняли участие в Дне презентаций ПАО «Россети Ленэнерго»
23.08.2024, 15:350 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 23 августа 23.08.2024, 15:280 До +28 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 24 августа 23.08.2024, 15:200 Чемпионка мира по танцам выступит на Дне города Великие Луки 24 августа 23.08.2024, 15:120 На участке трассы Петербург – Псков в Ленобласти введут реверсивное движение на два месяца
23.08.2024, 15:070 Две центральные улицы в Опочке отремонтировали по нацпроекту 23.08.2024, 14:530 В Пскове прошла ярмарка сельскохозяйственной продукции «Урожай 2024» 23.08.2024, 14:490 Мы умеем принимать детей такими, какие они есть — замдиректора деревни SOS-Псков 23.08.2024, 14:320 Псковские дачи стали популярны у гостей из других регионов — аналитики
23.08.2024, 14:270 Опубликована программа исторического конного шоу «Александрова дорога» в Самолве 23.08.2024, 14:160 «Хайпожоры»: DDoS-атаки на российских операторов и Telegram-каналы в реестре иноагентов. ВИДЕО 23.08.2024, 14:000 Без света после грозы в Псковской области остался 371 населенный пункт 23.08.2024, 13:580 Сим-карты МегаФона появились в электронной витрине «Магнит Маркета»
23.08.2024, 13:470 Фотофакт: Высокий столб для «светофора-подростка» ставят в центре Пскова 23.08.2024, 13:420 Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай 2024» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 23.08.2024, 13:380 Подача горячей воды в 14 домах Пскова задерживается из-за трудностей реконструкции сетей 23.08.2024, 13:340 Заключенные захватили заложников в волгоградской колонии
23.08.2024, 13:270 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области 23.08.2024, 13:230 «Школьный базар» проходит в псковском «Акваполисе» 23.08.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» о Детской деревне SOS-Псков 23.08.2024, 13:000 Артист из Петербурга пополнил труппу Псковского театра драмы
23.08.2024, 12:590 Грозовой разряд стал причиной трех пожаров в Псковской области 23.08.2024, 12:481 Певица Елка готовится к выступлению в Финском парке в Пскове 23.08.2024, 12:420 Фотофакт: Буква «Т» не светилась на инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове 23.08.2024, 12:320 Областной суд признал законным отказ в регистрации Поршнева кандидатом на выборах в Гдове
23.08.2024, 12:272 «Запорю тебя»: пскович угрожал жене убийством за отказ дать деньги на выпивку 23.08.2024, 12:150 «Семейные ценности»: Детская деревня - SOS Псков 23.08.2024, 12:140 Аварийное отключение электроэнергии произошло в Плюсском районе из-за грозы 23.08.2024, 12:121 Первая ягода: с помощью нового комбайна фермер из Псковского района собрал урожай черной смородины
23.08.2024, 12:120 Ветер повалил деревья в дновской деревне Сухарево 23.08.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: DDoS-атаки на российских операторов и Telegram-каналы в реестре иноагентов 23.08.2024, 11:522 Автомобиль BMW провалился под асфальт на улице Максима Горького в Пскове 23.08.2024, 11:460 В Пскове на площади Ленина запретили разворот при движении с Ольгинского моста
23.08.2024, 11:440 Новый выпуск тревел-шоу «Скорей в музей!» посвятили Печорам и народу сето 23.08.2024, 11:381 Горячее водоснабжение в 14 домах и детсаду в Пскове восстановят с задержкой 23.08.2024, 11:310 Десять многодетных семей в Псковской области получат по 2,5 млн рублей 23.08.2024, 11:250 «На пятой передаче»: Уроки логистики для автобусного парка, больше кругов больших и малых, островок преткновения
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru