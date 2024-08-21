Общество

Псковские профсоюзы помогли медику включить в стаж работы дни отдыха за сдачу крови



Псковские профсоюзы помогли медработнику восстановить свои права. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению в интересах медицинского работника, в котором были заявлены требования обязать отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Псковской области включить в специальный стаж медицинской деятельности, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в льготном исчислении.

Он просил учесть дни отдыха за сдачу донорской крови в определенные период. Суд удовлетворил требования поданного иска.

Правовую помощь члену профсоюза при подготовке искового заявления и

представлении интересов в суде оказывал заместитель председателя СОП Псковский

облсовпроф Андрей Стегний.