Витебские и псковские врачи готовятся провести совместные операции

В Псковской областной клинической больнице открылась российско-белорусская научно-практическая конференция. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области
«Сейчас витебские коллеги делятся своим опытом в области хирургии. Далее пройдут совместные операции. Также совместные мероприятия запланированы в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере», - рассказали в комитете.
В комитете отметили, что это ответный визит белорусских коллег, ранее делегация из Псковской области посещала объекты здравоохранения Витебска.