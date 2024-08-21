Общество

Витебские и псковские врачи готовятся провести совместные операции

В Псковской областной клинической больнице открылась российско-белорусская научно-практическая конференция. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

«Сейчас витебские коллеги делятся своим опытом в области хирургии. Далее пройдут совместные операции. Также совместные мероприятия запланированы в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере», - рассказали в комитете.

В комитете отметили, что это ответный визит белорусских коллег, ранее делегация из Псковской области посещала объекты здравоохранения Витебска.