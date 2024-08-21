Псковский губернатор вручил 10 многодетным семьям сертификаты на 2,5 млн рублей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил сертификаты на улучшение жилищных условий победителям регионального конкурса «Многодетная семья года». Торжественная церемония состоялась в актовом зале правительства Псковской области во вторник, 27 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
В этом году впервые определили сразу 10 семей-победителей. Все они получат по 2,5 млн рублей на улучшение жилищных условий.
«Мероприятие важное и ответственное, поэтому мы всегда стараемся относиться к этому конкурсу с особым вниманием. В частности, для объективности оценки результатов создали Совет по делам многодетных семей. Его представляют такие же многодетные, как и вы, которые дают объективные коллективные оценки. В Псковской области очень много достойных многодетных родителей. Вместе с командой правительства области, вместе с председателем областного Собрания Александром Алексеевичем Котовым и депутатами стараемся увеличить финансирование конкурса. В этом году, в Год семьи, увеличили сумму этого сертификата до 2,5 млн рублей и приняли решение, что эти средства могут использоваться для любого варианта улучшения условий — строительство дома или покупка жилья», — выступил глава региона.
Михаил Ведерников отметил и рост конкуренции среди конкурсантов. На конкурс в этом году подали 75 заявок со всей области, когда раньше их было порядка 20. «Отбор был строгий. Пройти его было совсем непросто. Важно, чтобы те, кто не прошел в финал, не опускал руки. Участвовать можно ежегодно. Мы будем стараться удерживать финансирование на должном уровне и по возможности его увеличивать», — продолжил губернатор.
Михаил Ведерников обратился и к семьям-победителям: «Вы — яркий пример для подражания. Прошу вас помнить об этом и делиться с другими семьями своим опытом и знаниями. Желаю вам и дальше, через всю жизнь, пронести вашу любовь, заботу друг о друге. Поддерживайте, вдохновляйте и придавайте сил своим близким, а мы всегда вам будем помогать».
Сначала награду из рук Михаила Ведерникова получили пять победителей номинации «Лучшая городская семья», потом еще пять многодетных семей, которые одержали победу в номинации «Лучшая сельская семья».
С ответным словом к главе региона обратился отец семерых детей Евгений Жданов: «Многодетные семьи — будущее России. Мы, как родители, будем прилагать все необходимые усилия для воспитания достойных граждан нашего государства».
В свою очередь мать троих детей Людмила Голубкова поблагодарила региональные власти и губернатора за поддержку традиционных семейных ценностей и помощь многодетным семьям.
Напомним, по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в этом году в конкурсе смогли участвовать семьи, воспитывающие трех и более кровных несовершеннолетних детей. Ранее заявки могли подать только семьи с пятью детьми и более. Кроме того, увеличено количество победителей конкурса — с одной до пяти многодетных семей в каждой номинации.