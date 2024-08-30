Общество

Врач перечислил симптомы болезни вейперов EVALI

Болезнь EVALI, вызванная курением электронных сигарет и вейпов, по симптомам похожа на ОРВИ, при этом ее нелегко достоверно диагностировать. Для пассивных курильщиков также есть риск заболеть ею. Об этом 30 августа рассказал врач-терапевт «ИНВИТРО» Дмитрий Бессуднов.

«Симптоматика похожа на ОРВИ: недомогание, слабость, кашель, одышка, повышение температуры тела. Патологические изменения в легких, выявленные на КТ как матовое стекло, схожи с вирусными пневмониями. Так как симптомы очень неспецифичны и схожи с простудными, данное заболевание нелегко достоверно диагностировать», — отметил он.

По словам врача, вероятной причиной считают токсическое воздействие тетрагидроканнабинола (ТГК) в составе наполнителя. Но также это может быть любой компонент жидкости, превращающийся в аэрозоль при нагревании, так как действие этого самого аэрозоля пока мало изучено, уточнил Бессуднов.

Терапевт обратил внимание на то, что официальной информации о том, что EVALI может развиться после пассивного курения нет. Симптомы не специфичны, поэтому у некурящего человека вряд ли свяжут их с пассивным курением и воспримут как вирусную пневмонию, объяснил он.

«С физиологической точки зрения, все-таки тут важно постоянство вдыхания жидкостного аэрозоля, так как он должен накопиться в легких. Теоретически, если человек постоянный пассивный курильщик, то и у него может возникнуть данное заболевание, так как все те же компоненты будут поступать в его легкие, хоть и в меньших концентрациях», — подчеркнул Бессуднов.

Он напомнил, что EVALI — это острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет и вейпов. Болезнь известна с 2019 года в США в период пика продаж электронных сигарет, тейпов и заболеваемости органов дыхания у подростков и молодежи, ими пользовавшихся. По некоторым данным, в Штатах выявлено 2807 случаев этой болезни, 68 из которых закончились летальным исходом, пишут «Известия».