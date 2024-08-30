Общество

Конкурс инициативных проектов стартует в Псковской области

Прием заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2025 году, начинается 7 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В областном конкурсе участвуют проекты, прошедшие конкурсный отбор в муниципальных образованиях. Прием документов местными администрациями муниципальных образований продлится с 7 сентября по 7 октября текущего года.

Инициаторами проектов могут выступить: инициативная группа граждан численностью не менее десяти человек, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта.

Представленные проекты должны быть ориентированы на решение конкретной проблемы по вопросам местного значения в пределах территории муниципального образования.

Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, для обсуждения и принятия решения о его поддержке.

Организатор областного конкурса: управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.

Порядок организации и проведения областного конкурсного отбора, требования к инициативным проектам, выдвигаемым для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, форма паспорта проекта определены постановлением правительства Псковской области от 3 августа 2022 №101 «Об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета», с которым можно ознакомиться по ссылке.

Заявки на участие в областном конкурсе представляются местными администрациями в ассоциацию «Совет муниципальных образований Псковской области» с 21 по 25 октября 2024 года.

Контактные данные Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области»: 180007 Россия, Псков, улица Максима Горького дом 1, корпус 8, офис 213, контактный телефон: (8112) 72-19-90, e-mail: asmopsk@mail.ru.