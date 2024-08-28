Общество

Как сделать сбор грибов безопаснее: чек-лист от билайн и «ЛизаАлерт»

В разгаре грибной сезон, а с ним - поиск людей, заблудившихся в лесу. Ежегодно в этот период увеличивается количество обращений в поисковые отряды: в прошлом году число заявок на поиск пропавших людей за август-сентябрь выросло на 32% относительно мая-июня. Билайн, признанный ComNews самым безопасным оператором*, совместно с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» подготовил чек-лист для наиболее безопасного посещения леса.

Как подготовиться

Оператор билайн уже более 10 лет является ключевым партнером поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», предоставляя ему технологическую поддержку и свои новейшие разработки для поиска пропавших людей. С развитием сетей сотовой связи за прошедшие десятилетия сбор урожая в лесах стал безопаснее, однако при походе в лес не стоит рассчитывать только на возможность навигации с помощью смартфона.

На открытых пространствах связь распространяется на большое расстояние от вышки, но в лесу деревья могут мешать сигналу. Даже если вы опытный грибник, при подготовке стоит исходить из того, что лес – место повышенной опасности, и к его посещению стоит хорошо подготовиться, отметили в компании.

Стоит изучить карту местности, в которой планируется искать грибы, и определить ориентиры. Оптимально, если грибник сам может описать свой маршрут как «лес возле села Н., вход у заправки, планирую двигаться на юго-восток».

Рассказать о своём маршруте близким. Нужно сообщить, куда направляетесь и во сколько планируете вернуться. Можно отправить геометку в мессенджере или координаты из приложения с навигацией. Это позволит оперативно обратиться за помощью, если грибник не вернулся к обозначенному времени.

Лучше одеться в яркую, соответствующую погоде одежду. Предпочтение стоит отдавать многослойной одежде, которая может защитить от холода, царапин и насекомых. Нужно добавить на одежду светоотражающие элементы или купить сигнальный жилет на ближайшей заправке. Важно: нельзя надевать в лес камуфляжные вещи или одежду темных цветов.

Что взять с собой

Даже если грибник предпочитает идти налегке и отправляется в лес всего на пару часов, с собой всё равно должен быть необходимый минимум:

Полностью заряженный мобильный телефон со скачанной картой местности. По возможности, стоит взять портативное зарядное устройство. При этом телефон рекомендуется перевести в режим экономии энергии.

Воду и пищу. Даже если планируется идти всего на пару часов, стоит положить с собой хотя бы небольшой перекус, например, шоколадный батончик.

Компас, свисток, фонарик, цветной дождевик. Эти предметы могут и не пригодиться, но они должны быть с собой.

Зажигалку или спички. Они позволят развести огонь в случае необходимости.

Инструменты для сбора грибов: нож, емкости для сбора, грибной атлас при необходимости.

Таблетки, которые человек принимает. «Возьмите их, даже если планируете вернуться к приему лекарств. Также стоит сформировать небольшую аптечку с необходимыми препаратами и средствами для дезинфекции», - советуют эксперты.

Действуем на месте

«В лесу важно всё время представлять, где вы находитесь, и понимать, в каком направлении движетесь. Запоминайте свой путь, отмечайте ориентиры и оставляйте за собой следы, например, из палок», - призвали эксперты.

Если начинает казаться, что вы потерялись, стоит остановиться. Любое движение может окончательно вас запутать и сбить с направления. Ориентироваться по мху на деревьях и муравейникам может быть опасно – это не самый надежный указатель направления. Не стоит пытаться залезать на деревья, чтобы посмотреть на лес с высоты – это может привести к серьезным травмам.

Лучше позвонить по номеру: 112, сразу после - на горячую линию отряда «ЛизаАлерт»: 8(800)700-54-52. Оставаться на месте до особых распоряжений специалиста и беречь заряд телефона.

«Самое важное: даже если вы каждые выходные ходите в лес, "никогда не терялись" и "знаете лес как свои пять пальцев", не игнорируйте эти простые правила. Если ваши бабушки и дедушки ходят за грибами или на прогулку, помогите им собраться. Не вернуться вовремя из леса может любой. Собирайтесь всегда так, чтобы вернуться домой», - комментирует пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт».

Билайн сотрудничает с «ЛизаАлерт» с 2012 года. За это время оператор помог отряду с созданием федеральной горячей линии, а также оказывает услуги с применением различных технологий: нейросеть «Beeline AI — поиск людей», Multisim (Мультисим, устройство на 4 сим-карты) для обеспечения устойчивой связи в труднодоступной местности, а также обеспечивает информирование о поисках с помощью смс-сообщений и медиа-экранов в разных магазинах «Пятерочка» в Москве. Только за прошлый год на бесплатную горячую линию «ЛизаАлерт» поступило более 127 тысяч звонков. За этот период волонтерам ПСО «ЛизаАлерт» удалось спасти 38 385 человек.

*По результатам исследования ООО «КомНьюс Груп» среди 4 крупнейших российских операторов мобильной связи по сумме критериев: инструментарий борьбы с подменой номеров; эффективность защиты от нежелательных звонков; наличие номеров на онлайн-биржах «серых» продаж. Исследование от 14 марта 2024 года. Подробнее – по ссылке.

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