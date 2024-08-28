Общество

Бешеная лиса пришла во двор к пустошанам, введен карантин

В деревне Якимово Пустошкинского района введен карантин по бешенству. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Фото: freepik

На личное подворье в деревне Якимово пришла лиса, она подошла к вольеру с собакой. Хозяин попытался прогнать лису, но в итоге дикое животное пало. Специалисты госветслужбы отобрали пробы, ветлаборатория подтвердила, что лиса была заражена бешенством. Собака была привита от бешенства и не заразилась.

На территории эпизоотического очага, а также на прилегающей территории введен 60-дневный карантин. Там проводятся все необходимые мероприятия по профилактике бешенства среди домашних животных.

С начала года это уже восьмой случай бешенства на территории Псковской области, и третий случай в Пустошкинском районе – карантин еще действует в деревнях Шалахово и Шилово.