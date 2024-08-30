Общество

СОЦПРОФ поддерживает предложение об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей

Лидер Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов полностью поддерживает проект депутатов Госдумы от фракции ЛДПР о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей.

«Полностью поддерживаем председателя комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Это настоящая народная инициатива. По сути, никто меньше уже и не платит. Просто таким образом мы выведем больше денег в белую и увеличим доходы бюджета за счёт налогов. А то сегодня большая часть работодателей стала платить всё, что выше МРОТ, людям в конвертах. Параллельно нужно подумать и о самозанятых и их отчислениях в пенсионный фонд, иначе через десять лет мы получим целую армию людей, которые придут за социальной пенсией к государству, при этом не внеся в копилку ни рубля», - отметил Сергей Вострецов.

Бюджет на следующий год и на плановый период 2026-2027 годов нижняя палата парламента будет рассматривать в начале осенней сессии.