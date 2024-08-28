Общество

Глава Рособрнадзора сообщил об изменениях в КИМах госэкзаменов

Содержание контрольно-измерительных материалов государственных экзаменов не будет кардинально меняться в наступающем 2024-2025 учебном году, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Мы содержание кардинально менять в этом году не будем. Это нечестно по отношению к выпускникам этого года, потому что год назад, преходя в 10-й класс, они считали, что будут правила вот такие. Это вот правила неизменны, и нам никто этого не позволит сделать. Поэтому по всем предметам то, что мы сегодня обсуждали, взято в проработку», - сказал Музаев во время общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.

Он также добавил, что Единый государственный экзамен 2025 года содержательно меняться будет только в том формате, который опубликован в демоверсиях на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) неделю назад, пишет РИА Новости.