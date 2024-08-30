Общество

В России начался первый этап всероссийской олимпиады школьников

Новый цикл всероссийской олимпиады школьников стартовал в РФ, первый (школьный) этап пройдет в сентябре и октябре. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Всероссийская олимпиада школьников пользуется большой популярностью у ребят всех возрастов. Для старших участников - это реальная возможность поступить в вуз мечты без экзаменов, а для учеников средней школы - важный и полезный опыт, новый взгляд на привычные учебные предметы, расширение кругозора. В сентябре стартует первый - школьный - этап олимпиады», - приводятся в сообщении слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Участвовать в олимпиаде могут школьники 5-11-х классов из всех регионов страны, а в олимпиаде по математике и русскому языку можно уже с 4-го класса. Ученики 7-11-х классов, успешно выступившие на школьном этапе, пройдут на следующий - муниципальный - этап.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам с 1 сентября по 30 июня. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа действуют четыре года и дают право поступления в ведущие вузы без экзаменов. Кроме того, победители и призеры заключительного этапа получают возможность стать участниками учебно-тренировочных сборов по подготовке и формированию сборных команд РФ для участия в международных олимпиадах.