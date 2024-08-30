Общество

14 поставщиков с начала года попали в реестр недобросовестных в Псковской области

Псковское УФАС включило 14 поставщиков в реестр недобросовестных с начала года, рассказала руководитель регионального управления Ирина Белоконь на пресс-конференции 3 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По сравнению с первым полугодием 2023 года количество обращений о включении поставщиков в реестр недобросовестных не изменилось. Число обращений за первое полугодие 2024 года составило 56.

«А вот решений о включении в реестр недобросовестных поставщиков стало меньше (в 2023 их количество было равно 20), включено 14 хозяйствующих субъектов, из них ни одного из Псковской области, а в основном: город Москва, город Казань, город Екатеринбург», - добавила Ирина Белоконь.