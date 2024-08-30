Общество

Лишь 30% псковичей всегда отвечают на незнакомые номера — опрос

Лишь 3 из 10 псковичей всегда отвечают на звонки с незнакомых номеров. Каждый второй (54%) в такой ситуации иногда берет трубку («Если жду звонка, например, по объявлению», «Иногда — по инерции»), а каждый шестой (16%) и вовсе не отвечает на звонок («Много мошенников»). К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие экономически активные жители Пскова.

Среди мужчин больше тех, кто всегда отвечает на звонки с неизвестных номеров: 37% против 23% среди женщин. Чем старше псковичи, тем меньше среди них людей, которые всегда берут трубку, если видят неизвестный номер: так поступает каждый третий опрошенный в возрасте до 34 лет, а среди респондентов старше 45 лет — только каждый четвертый (25%).

Интересно, что чем выше уровень дохода, тем больше вероятность того, что человек ответит на звонок с неизвестного номера: всегда берут трубку 34% псковичей с зарплатой от 100 тысяч рублей и только 19% среди зарабатывающих менее 50 тысяч рублей в месяц. Те, кто больше получает, чаще имеют возможность подключить себе услугу «антиспам».