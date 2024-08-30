Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Билеты на «Граф Монте-Кристо»
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Как создать ТОС
карта отдыха и туризма
Господин Рейтингомер
Ресторан-бистро «Лёвенъ»
Кружки и секции для детей
Первая ягода
Аграрий с джойстиком в руках
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
Урожай 2024
Легкий пар Женская баня
 
 
 
ещё Общество 30.08.2024 17:260 Когда «бабье лето» придет в Псковскую область, ответили синоптики 03.09.2024 17:070 Самые «залайканные» псковичами летом треки назвали аналитики 03.09.2024 16:350 Ирина Федунина стала руководителем филиала «Великолукский» Псковского областного центра психиатрии и наркологии  03.09.2024 16:321 Как псковичи отпраздновали 1 сентября в социальных сетях 03.09.2024 15:581 Продолжительность поездки на поезде из Пскова в Москву может сократиться вдвое 03.09.2024 15:570 Детскими СберКартами пользуются уже 3,7 млн человек
 
 
 
Самое популярное 27.08.2024 09:512 Инженер умер на рабочем месте в Псковской области 29.08.2024 11:370 Интерактив: Что будет с островом в реке Пскова? 30.08.2024 17:057 Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на площади Ленина в Пскове 01.09.2024 21:205 Машинист зарезал помощника в кабине тепловоза в Псковской области 30.08.2024 12:101 В числе дачников Псковской области оказался губернатор Санкт-Петербурга 
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Минюст: Переименование Telegram-каналов не повлияет на статус иноагентов

03.09.2024 15:40|ПсковКомментариев: 0

При переименовании Telegram-каналов права и обязанности, а также статус иноагентов не изменяются, сообщил на коллегии ведомства министр юстиции России Константин Чуйченко.

«Следует отметить, что при переименовании Telegram-каналов правосубъектность остается неизменной», - сказал Чуйченко.

Он подчеркнул, что остаются идентификаторы каналов, которые позволяют сохранять подписчиков, и так далее. Министр отметил, что каналы порой сами объявляют о своем переименовании, таким образом подтверждая свою непосредственную связь со статусом иноагента.

«То есть, изменение имени не означает появления нового субъекта права. Субъект остался, остался и его статус иноагента, и связанные с этим статусом обязанности», - заявил Чуйченко.

Подобные переименования, безусловно, должны фиксироваться в соответствующем реестре, добавил министр. По его словам, будет анализироваться действующее законодательство на предмет необходимости его донастройки для обеспечения четкости и недвусмысленности данного подхода, пишет РИА Новости

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок получил высшее образование в регионе?
В опросе приняло участие 39 человек
03.09.2024, 17:110 Объединение федераций футбола «Северо-Запад» выражает соболезнования близким псковского футболиста Михаила Шуева 03.09.2024, 17:070 Самые «залайканные» псковичами летом треки назвали аналитики 03.09.2024, 16:560 Минюст исключил из реестра иностранных агентов 209 человек 03.09.2024, 16:550 «Гонки по вертикали»: Выборы на финишной прямой. ВИДЕО
03.09.2024, 16:520 ВТБ улучшил прогноз продаж по ипотеке 03.09.2024, 16:500 Итоги подготовки к выборам подвели в Пскове на заседании Общественного штаба 03.09.2024, 16:350 Ирина Федунина стала руководителем филиала «Великолукский» Псковского областного центра психиатрии и наркологии  03.09.2024, 16:321 Как псковичи отпраздновали 1 сентября в социальных сетях
03.09.2024, 16:310 Водитель автомобиля Lexus признан виновником ДТП с участием курьера в Пскове 03.09.2024, 16:270 «Гайд-парк»: Игорь Сопов о финишной прямой избирательной кампании-2024. ВИДЕО 03.09.2024, 16:170 Валерий Лесников отметил нехватку квалифицированных кадров и низкий уровень зарплат в регионе 03.09.2024, 16:100 Военный оркестр выступит на фестивале «Михайловский бастион» в Новосокольниках
03.09.2024, 16:090 «Гонки по вертикали»: Выборы на финишной прямой 03.09.2024, 16:090 Светофор и несколько домов обесточат в Великих Луках 4 сентября 03.09.2024, 15:581 Продолжительность поездки на поезде из Пскова в Москву может сократиться вдвое 03.09.2024, 15:570 Детскими СберКартами пользуются уже 3,7 млн человек
03.09.2024, 15:530 Поддельную купюру обнаружили в псковском банке 03.09.2024, 15:400 Минюст: Переименование Telegram-каналов не повлияет на статус иноагентов 03.09.2024, 15:380 Нововведения в школах — что думают о них родители и педагоги 03.09.2024, 15:360 Каждый четвертый опрошенный в СЗФО хочет открыть свой бизнес – опрос
03.09.2024, 15:290 Валерий Лесников рассказал, как поменялся псковский бизнес за 10 лет 03.09.2024, 15:240 Запись на кастинг регионального этапа конкурса «Мисс Россия» продолжается в Пскове 03.09.2024, 15:130 Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с пострадавшим младенцем в Плюсском районе 03.09.2024, 15:050 Грибной деликатес в домашних условиях — рецепт от «Молочных продуктов Пушкиногорья»
03.09.2024, 14:460 Псковский драмтеатр приглашает на бесплатный квартирник под открытым небом «Бейрут» 03.09.2024, 14:450 Правительство движется в сторону качественного предпринимательства — Валерий Лесников 03.09.2024, 14:270 Впервые в Псковской области применяется ДЭГ в муниципальных кампаниях всех уровней — Игорь Сопов 03.09.2024, 14:140 Открыта регистрация на чемпионаты Пскова по быстрым шахматам и блицу
03.09.2024, 14:110 Более 200 детей будут учиться в обновленной печорской гимназии 03.09.2024, 14:000 Экстерриториальные избирательные участки будут работать на территории 19 муниципалитетов Псковской области 03.09.2024, 13:480 Забег на 100 км стартует 7 сентября в Изборске 03.09.2024, 13:410 Псковские приставы помогли подготовится к школе оставленным матерью детям
03.09.2024, 13:391 Игорь Сопов: Никаких эксцессов в подготовке проведения кампании у избирательной системы нет 03.09.2024, 13:280 О славном поваре в Дериглазове и цветных витражах на железнодорожной станции «Тригорская»: новая «Михайловская пушкиниана» уже в Сети 03.09.2024, 13:190 Курдонер на улице Советской в Пскове перешёл под управление «Нового квартала» 03.09.2024, 13:090 14 поставщиков с начала года попали в реестр недобросовестных в Псковской области
03.09.2024, 13:080 Лишь 30% псковичей всегда отвечают на незнакомые номера — опрос 03.09.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о малом и среднем бизнесе 03.09.2024, 12:570 В Госавтоинспекциях Пскова и Псковской области сменились руководители 03.09.2024, 12:540 Лиса забрела на участок к великолучанке. ВИДЕО
03.09.2024, 12:510 Росгвардейцы предотвратили ночную кражу из псковского магазина 03.09.2024, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: Локальные продукты в ресторанном бизнесе 03.09.2024, 12:340 Утечку на сетях на перекрестке улиц Карла Маркса и Кузнецкой в Пскове устраняли ночью 03.09.2024, 12:290 Оборудованную для нужд школы парковку в Великих Луках занимают жильцы соседних домов
03.09.2024, 12:142 Кафе «Блинная» в Изборске закрылось на санитарный день 03.09.2024, 12:130 Наиболее часто устанавливаемые составы КоАП РФ в сфере закупок перечислила Ирина Белоконь 03.09.2024, 12:090 Около 50 тысяч спортивных костюмов произвели за полгода в Псковской области 03.09.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Игорем Соповым
03.09.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 сентября 03.09.2024, 11:510 Бесплатное тестирование услуг связи для офисов предлагает билайн бизнес 03.09.2024, 11:430 Псковский областной суд признал обоснованным отказ ТИК в регистрации Николая Кузьмина* кандидатом в депутаты 03.09.2024, 11:420 Всероссийские соревнования по кикбоксингу памяти сотрудников ФСБ пройдут в псковском «Олимпе»
03.09.2024, 11:330 «Кузница»: Малый и средний бизнес — выживание или развитие? 03.09.2024, 11:281 Более 60 организаций в Псковской области являются монополистами 03.09.2024, 11:270 Суд вынес приговор великолукским ворам, укравшим 48 банок тушенки 03.09.2024, 11:200 Причины отказа в возбуждении дел псковским УФАС назвала Ирина Белоконь
03.09.2024, 11:130 Михаил Сутягинский рассказал в рамках ВЭФ-2024 о развитии федеральных центров компетенций по химии 03.09.2024, 11:060 «Дело вкуса»: Локальные продукты в ресторанном бизнесе 03.09.2024, 10:550 Жительницы Пскова покорили Кольский залив в заплыве на 1200 метров 03.09.2024, 10:530 В России начался первый этап всероссийской олимпиады школьников
03.09.2024, 10:530 Один день остался у жителей Себежа и трех районов до окончания срока подачи заявлений на ДЭГ 03.09.2024, 10:380 «Гайд-парк»: Игорь Сопов о финишной прямой избирательной кампании-2024 03.09.2024, 10:280 День солидарности в борьбе с терроризмом отмечают 3 сентября в России 03.09.2024, 10:220 Старообрядческая община в Дновском районе борется за право собственности на церковь
03.09.2024, 10:160 Лосёнка в Тригорском удалось сфотографировать сотруднику Пушкинского заповедника 03.09.2024, 10:100 Татьяна Кобзева покинула пост главного врача великолукской больницы 03.09.2024, 09:470 Себежанина наказали за незаконное начисление себе премий 03.09.2024, 09:400 Семьеведение в массы
03.09.2024, 09:300 Более 41 млн свежих цветов поступило на территорию Санкт-Петербурга и Псковской области 03.09.2024, 09:152 В Госдуме рассказали, как разбить огород около многоэтажного дома 03.09.2024, 09:001 Долги по кредиткам в России подскочили почти в полтора раза 03.09.2024, 08:400 Боты удвоили атаки на ресурсы-онлайн школ перед началом занятий
03.09.2024, 08:200 Новый учебный год во многих местах Псковской области стартовал в обновлённых учреждениях 03.09.2024, 08:000 В России предложили расширить доступ к станциям для ремонта по ОСАГО 03.09.2024, 07:400 Диетолог посоветовала ягоды годжи для снижения уровня сахара в крови 03.09.2024, 07:180 Более 70 млн рублей выделили на благоустройство парка «Заречный» в Новосокольниках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru