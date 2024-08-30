Общество

Минюст: Переименование Telegram-каналов не повлияет на статус иноагентов

При переименовании Telegram-каналов права и обязанности, а также статус иноагентов не изменяются, сообщил на коллегии ведомства министр юстиции России Константин Чуйченко.

«Следует отметить, что при переименовании Telegram-каналов правосубъектность остается неизменной», - сказал Чуйченко.

Он подчеркнул, что остаются идентификаторы каналов, которые позволяют сохранять подписчиков, и так далее. Министр отметил, что каналы порой сами объявляют о своем переименовании, таким образом подтверждая свою непосредственную связь со статусом иноагента.

«То есть, изменение имени не означает появления нового субъекта права. Субъект остался, остался и его статус иноагента, и связанные с этим статусом обязанности», - заявил Чуйченко.

Подобные переименования, безусловно, должны фиксироваться в соответствующем реестре, добавил министр. По его словам, будет анализироваться действующее законодательство на предмет необходимости его донастройки для обеспечения четкости и недвусмысленности данного подхода, пишет РИА Новости.