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Грибной деликатес в домашних условиях — рецепт от «Молочных продуктов Пушкиногорья»

Начало осени — идеальный сезон «тихой охоты». А что может быть вкуснее сочетания даров леса с натуральными молочными продуктами псковского края?

Псковская Лента Новостей предлагает рецепты вкусных, полезных, а главное - экологически чистых блюд, которые можно приготовить из грибов и молочной продукции Пушкиногорья.

Предлагаем приготовить грибной деликатес в домашних условиях - грибы в молочном соусе. Рецепт очень прост, а результат превзойдет ожидания.

Ингредиенты:

• Грибы (любые) — 700 г

• Соль — 1 ч.л. или по вкусу

• Репчатый лук — 1 шт

• Мука — 1 ст.л.

• Растительное масло — для жарки

• Молоко «Молочные продукты Пушкиногорья» — 200 мл

• Грибная приправа — 1 ч.л.

• Черный молотый перец — щепотка

Большие грибы разрежьте на 2-4 половинки в зависимости от размера, а маленькие оставьте целыми. В сковороду налейте растительное масло, нагрейте и положите в нее грибы.

Репчатый лук очистите от шелухи, помойте и нашинкуйте тонкими четверть кольцами или нарежьте кубиками. Отправьте его в сковороду к грибам.

Перемешайте продукты и обжаривайте их, периодически помешивая на среднем огне. Готовьте грибы с луком до образования румяного цвета грибов и прозрачности лука. Затем приправьте солью, черным молотым перцем и грибной приправой.

Влейте в сковороду молоко и нагрейте. Добавьте пшеничную муку, просеяв ее через сито. Перемешайте и на минимальном огне варите 10 минут. Соус должен приобрести вязкость и тягучесть. Чем молоко жирнее - тем соус будет гуще и насыщеннее.

Перемешиваем соус с грибами. И …. приятного аппетита!

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