Общество

PlayStation 5 Pro привезут в Россию в декабре

Приставки PlayStation 5 Pro с дисководом и без появятся в рознице в начале декабря, сообщили сразу несколько источников в ритейле. Презентация улучшенной версии консоли планируется в рамках игровой выставки Tokyo Game Show 2024, которая пройдет с 26 по 29 сентября.

«Мы готовы подтвердить, что планируем поставить PS5 Pro на полки уже в этом году. Предварительно ноябрь-декабрь, но давайте не забегать вперед и дождемся официального анонса от производителя», — заявил источник в одном из популярных маркетплейсов.

Другой источник подтвердил, что в продаже устройства появятся «по параллельному импорту в ноябре, возможно, в декабре». Эксперты оценили перспективы успеха новой ревизии популярной консоли на российском рынке, пишут «Известия».

Это не следующее поколение консоли, а ее более производительная версия. Эксклюзивов под PS5 Pro не обещают, а потенциальные хиты вроде GTA 6 будут работать и на базовой модели. Поэтому не думаю, что появление про-версии PlayStation окажет на российский рынок определяющее влияние, полагает зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин.