Общество

СОЦПРОФ: Три четверти желающих заключить социальный контракт подают заявки через «Госуслуги»

Возможность подать заявку на получение соцконтракта онлайн, и простота процедуры сделали портал Госуслуги основным каналом взаимодействия соискателей с органами социальной защиты на местах – через него поступает 73% заявок (три четверти граждан выбирают Госуслуги).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, непосредственно в органы соцзащиты обращается лишь 23% соискателей. Еще 4% пользуются услугами МФЦ.

С 1 января 2024 года появился новый канал для подачи заявок на оформление социальных контрактов – портал Госуслуги. Робот-помощник подскажет, как оперативно и без ошибок заполнить заявление и проинформирует об условиях различных типов социального контракта. За семь месяцев 2024 года уже заключены 130,8 тыс. социальных контрактов с общим охватом 358,6 тыс. человек. Более 60% социальных контрактов заключены семьями с детьми (79,8 тыс. контрактов за 7 месяцев 2024 года), в том числе порядка 20% или 26,2 тыс. социальных контрактов заключено многодетными семьями. Всего же с 2021 года заключены 934,4 тыс. социальных контрактов, в том числе 623,8 тыс. с семьями с детьми.

«Социальный контракт – это по сути «дорожная карта», позволяющая человеку или семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, пройти путь, который обеспечит стабильные источники дохода, позволит обрести новые профессиональные навыки и компетенции, найти интересную работу или начать свой бизнес», - отмечают эксперты.

Напомним, что при оформлении соцконтракта по поиску работы гражданин получает выплаты в размере величины прожиточного минимума региона при заключении договора и 3 месяца после трудоустройства. При организации своего дела объём поддержки по такому направлению может достигать 350 тыс. рублей. Размер единовременной выплаты на ведение личного подсобного хозяйства сейчас составляет до 200 тыс. рублей. Для преодоления сложной жизненной ситуации гражданину предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере регионального прожиточного минимума. Важно и то, что при заключении соцконтракта предоставляется возможность пройти платное обучение для получения новых знаний и профессиональных навыков для успешного поиска работы или для открытия своего дела. Одновременно граждане, оформляющие социальные контракты берут на себя обязательства следовать программе обучения, стажировок, участвовать в собеседованиях или разработке бизнес-плана при организации своего дела.