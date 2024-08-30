Общество

Дневная аудитория Rutube составила 10 млн человек

Дневная аудитория национального видеохостинга Rutube составила 10 миллионов пользователей, сообщается в Telegram-канале сервиса.

«Наш новый рекорд. Дневная аудитория Rutube составила 10 миллионов пользователей», - говорится в сообщении.

Ранее «Газпром-Медиа Холдинг» сообщал, что охват всего национального видеохостинга Rutube в августе этого года вырос на 24% и составил 58,3 миллиона человек, пишет РИА Новости.

Также на последней неделе августа аудитория Rutube выросла почти в два раза, до 9,2 миллиона человек ежедневно, а в пике достигала 9,6 миллиона человек.