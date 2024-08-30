Общество

Росрыболовство не ожидает дефицита красной рыбы в РФ в преддверии Нового года

Дефицита красной рыбы в России в преддверии Нового года не ожидается, несмотря на сокращение вылова лососевых. Об этом в интервью на Восточном экономическом форуме сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, в России в 2024 году ожидается сокращение вылова лососевых в два раза по сравнению с 2023 годом, до порядка 250-260 тыс. тонн.

«Дефицита мы не ожидаем. Потому что это не самый минимальный объем, который вылавливался, если смотреть в ретроспективе на 10-15 лет», - сказал Шестаков, отвечая на соответствующий вопрос.

«При этом цена, возможно, скорректируется», - отметил он.

По итогам 2023 года Россия стала первой в мире по добыче лосося - объем вылова превысил 600 тыс. тонн, пишет ТАСС.