Общество

Беспроводные зарядки и наушники стали трендовыми подарками прошедших праздников — аналитики

В преддверии гендерных праздников наблюдается рост спроса на беспроводные технологии. Перед 23 Февраля чаще приобретают беспроводные зарядки, а к 8 Марта — беспроводные наушники. Кроме того, мужчинам в качестве подарка чаще всего выбирают предметы одежды, а женщинам — подарочные наборы. Такие выводы сделали специалисты МегаФона на основании данных сервиса «Аналитика маркетплейсов», а также анализа продаж в объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

Фото здесь и далее: МегаФон

Согласно данным сервиса «Аналитика маркетплейсов» от МегаФона ПроБизнес, мужчины чаще всего выбирают в подарок одежду, а женщины — подарочные наборы.

На День защитника Отечества бесспорным лидером среди подарков для мужчин стали носки. На неделе перед 23 Февраля их продажи выросли на 192% по сравнению со среднедневными показателями января, когда россияне уже не искали новогодние подарки, но ещё не начали готовиться к февральским и мартовским праздникам.

Второй по популярности категорией стали футболки (+149%). За ними следуют «Подарки мужчинам» (+87%). В эту категорию входят, например, бритвенные наборы, комплекты для мойки автомобиля и инструменты.

Кожгалантерея не вошла в тройку лидеров, однако на неё также наблюдался повышенный спрос. Кошельки покупали на 74% чаще, а ремни — на 68%. Продолжает список одежда и парфюмерия. Продажи джемперов выросли на 62%, брюк — на 44%, а мужских ароматов — на 40%.

Женщинам в преддверии Международного женского дня в огромных количествах приобретали товары в категории «Подарочные наборы»: их продажи на неделе перед 8 Марта взлетели на 351% в сравнении со спокойным январем. На втором месте оказалась категория «Органическая косметика» (+74%), на третьем — «Ювелирные украшения» (+69%).

Примечательно, что активнее всего подарки в обоих случаях заказывали ровно за 5 дней до праздника: пик продаж в перечисленных категориях отмечен 18 февраля и 3 марта. А доля покупок в «мужских» категориях за 18 февраля составила 5% от всех покупок в этом месяце.

Среди гаджетов стали чаще, чем год назад, дарить беспроводные устройства. Так, в течение недели перед 23 Февраля в текущем году покупали на 14% больше беспроводных зарядных устройств, чем за аналогичный период годом ранее. А к 8 Марта в 2025 году лидерами по приросту продаж стали беспроводные наушники.

При этом самым популярным гаджетом и ко Дню защитника Отечества, и к Международному женскому дню остается смартфон, причем к 8 Марта в этом году их приобретали на 8% чаще, чем к 23 Февраля. Также к женскому празднику чаще покупали планшеты (+23%). А вот к 23 Февраля можно отметить более высокий спрос на умные часы (23%), беспроводные наушники (22%) и пауэрбанки (5%).