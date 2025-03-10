Культура

Фото- и видеотехнику закупят для Пушкиногорского культурно-досугового центра

Фото- и видеотехнику планируют закупить для Пушкиногорского культурно-досугового центра на сумму 1 743 800 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Для нужд Культурно-досугового центра планируют закупить два беззеркальных цифровых фотоаппарата с объективами, два напольных штатива и цифровую видеокамеру с объективом и возможностью записи до 120 кадров в секунду.

Поставщика определят 25 марта. Он должен будет доставить оборудование в срок с 1 августа по 31 октября текущего года.

Напомним, в Пушкиногорском районе также закупают три фортепиано фирмы «Амадеус» на сумму 2 535 000 рублей.