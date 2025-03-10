Экономика

Розничные продажи российских вин достигли 660 миллионов бутылок — Роскачество

Розничные продажи тихих и игристых вин российского производства в 2024 году составили 660 миллионов бутылок, или около 495 миллионов литров, рассказали в Роскачестве.

«Розничные продажи тихих и игристых российских вин в общей сложности составили 660 миллионов стандартных бутылок объемом 0,75 литра (порядка 495 миллионов литров). Российские покупатели приобрели в розничной торговле 329,36 миллиона литров российских тихих вин и 165,46 миллиона литров игристого вина», - рассказали в организации.

Там также отметили, что доля отечественного игристого вина в натуральных продажах (без учета кафе и ресторанов) в 2024 году приблизилась к 70%, тихие вина российского производства заняли около 60% отечественного рынка, пишет РИА Новости.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что увеличение продаж российских вин связано в том числе и с мерами господдержки, льготным кредитованием, а также развитием программы поддержки российских вин в розничных магазинах. «С 2018 года развивается программа поддержки продаж российских вин в розничной торговле – "Дни российских вин", оператором которой выступает Роскачество. В последние годы эта программа активно расширяется и в направлении HoReCa (отели, кафе и рестораны – ред.)», - отметила директор департамента исследования и продвижения российской винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева.

В то же время всего в рознице в 2024 году реализовали около 834,33 миллиона литров тихих и игристых вин, что на четыре миллиона литров больше, чем в 2023 году, добавили в организации.