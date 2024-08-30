Общество

Роспотребнадзор не регистрирует случаи лихорадки Оропуш в РФ

Специалисты Роспотребнадзора не регистрируют случаи заболевания лихорадкой Оропуш на территории Российской Федерации. Об этом сообщила в интервью на полях Восточного экономического форума руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Оропуш на территории Российской Федерации нет, но для путешественников риск заболевания есть. Поэтому я еще раз повторю то, что мы говорим всем, - будьте очень аккуратны, осторожны и бережно относитесь к своему здоровью при любых путешествиях», - сказала она.

Попова отметила, что сайт Роспотребнадзора содержит раздел, в котором постоянно обновляется информация об эпидемиологических рисках, связанных с ситуацией в разных странах. «Для каждой страны, для каждого инфекционного агента, который там циркулирует, есть свои правила. Их нужно обязательно соблюдать для того, чтобы не омрачить свой отпуск, и вернуться исключительно отдохнувшим и набравшись новых впечатлений», - рассказала руководитель надзорного ведомства.

Вирус Оропуш был идентифицирован в 1955 году в одноименной деревне в Тринидаде и Тобаго - островном государстве на юге Карибского бассейна. Заболевание передается через укусы мокрецов и комаров. Вакцина от лихорадки на данный момент не разработана, пишет ТАСС.