Общество

Минтранс назвал причины роста цен на авиабилеты

Минтранс видит несколько причин роста цен на авиабилеты, в частности, увеличение пассажиропотока, а также удорожание топлива и обслуживания самолетов, заявил в интервью на полях Восточного экономического форума глава ведомства Роман Старовойт.

«Здесь несколько факторов. Это рост пассажиропотока, то есть увеличивается конкуренция. Это затраты авиакомпании на поддержание летной годности. Как бы то ни было, но увеличились расходы авиакомпаний на эти виды работ. Также в целом рост стоимости и топлива, и наземных услуг, которые сегодня мы фиксируем», — сказал он.

Примерно такая же ситуация и в мире, приводит слова министра РИА Новости.

«Большая проблема сегодня существует по приобретению воздушных судов. Мы знаем о проблемах крупнейших производителей. У Boeing есть проблемы, у Airbus с двигателями Pratt & Whitney. Поэтому взаимодействуя с нашими партнерами за рубежом, мы фиксируем примерно такие же тенденции у всех», — заключил Старовойт.