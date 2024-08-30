Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Билеты на «Граф Монте-Кристо»
Ресторан-бистро «Лёвенъ»
Легкий пар: чуткая штука
«Лёвенъ»: Локальные продукты
карта отдыха и туризма
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Как создать ТОС
заработать на Пушкине
Первая ягода
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
Кружки и секции для детей
Аграрий с джойстиком в руках
 
 
 
ещё Общество 30.08.2024 17:260 Когда «бабье лето» придет в Псковскую область, ответили синоптики 07.09.2024 12:390 Россияне стали реже брать займы на короткие сроки 07.09.2024 12:020 Минтранс назвал причины роста цен на авиабилеты 07.09.2024 11:410 Роспотребнадзор не регистрирует случаи лихорадки Оропуш в РФ 07.09.2024 10:590 Более 4,6 тысячи атак на ресурсы ДЭГ заблокировали с начала выборов 07.09.2024 10:000 Врач рассказал, какие прививки стоит сделать взрослым осенью
 
 
 
Самое популярное 01.09.2024 21:205 Машинист зарезал помощника в кабине тепловоза в Псковской области 03.09.2024 12:571 В Госавтоинспекциях Пскова и Псковской области сменились руководители 02.09.2024 18:530 Стала известна степень опьянения женщины, врезавшейся в автобус на площади Ленина 05.09.2024 13:244 Фотофакт: Пешеходный мост через реку Пскову обретает окончательный вид 06.09.2024 14:220 Когда дожди накроют Псковскую область, рассказала синоптик
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Минтранс назвал причины роста цен на авиабилеты

07.09.2024 12:02|ПсковКомментариев: 0

Минтранс видит несколько причин роста цен на авиабилеты, в частности, увеличение пассажиропотока, а также удорожание топлива и обслуживания самолетов, заявил в интервью на полях Восточного экономического форума глава ведомства Роман Старовойт.

«Здесь несколько факторов. Это рост пассажиропотока, то есть увеличивается конкуренция. Это затраты авиакомпании на поддержание летной годности. Как бы то ни было, но увеличились расходы авиакомпаний на эти виды работ. Также в целом рост стоимости и топлива, и наземных услуг, которые сегодня мы фиксируем», — сказал он.

Примерно такая же ситуация и в мире, приводит слова министра РИА Новости

«Большая проблема сегодня существует по приобретению воздушных судов. Мы знаем о проблемах крупнейших производителей. У Boeing есть проблемы, у Airbus с двигателями Pratt & Whitney. Поэтому взаимодействуя с нашими партнерами за рубежом, мы фиксируем примерно такие же тенденции у всех», — заключил Старовойт.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок получил высшее образование в регионе?
В опросе приняло участие 134 человека
07.09.2024, 12:390 Россияне стали реже брать займы на короткие сроки 07.09.2024, 12:160 Более 10 тысяч человек уже проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области 07.09.2024, 12:020 Минтранс назвал причины роста цен на авиабилеты 07.09.2024, 11:410 Роспотребнадзор не регистрирует случаи лихорадки Оропуш в РФ
07.09.2024, 11:190 Несовершеннолетний велосипедист пострадал во время ДТП в Великих Луках 07.09.2024, 10:590 Более 4,6 тысячи атак на ресурсы ДЭГ заблокировали с начала выборов 07.09.2024, 10:390 Игорь Сопов: Первый день голосования прошёл благополучно  07.09.2024, 10:200 Стали известны самые распространенные ошибки при сдаче на права
07.09.2024, 10:000 Врач рассказал, какие прививки стоит сделать взрослым осенью 07.09.2024, 09:380 Росрыболовство не ожидает дефицита красной рыбы в РФ в преддверии Нового года 07.09.2024, 09:200 Играющих лисят заметили в парке мемориального «Петровского» 07.09.2024, 09:000 Министр транспорта раскрыл, как сэкономить на покупке авиабилетов
07.09.2024, 08:000 Двухдневное голосование стартовало в Псковской области 06.09.2024, 23:100 Водитель электромотоцикла пострадал в Пскове в столкновении с легковым автомобилем 06.09.2024, 22:360 Туман ожидается в Псковской области ночью и утром 7 сентября 06.09.2024, 22:190 Артист Псковского театра кукол принял участие в программе «Поле Чудес»
06.09.2024, 22:000 Топ-лист книг за прошедший сезон составил литературный эксперт 06.09.2024, 21:400 Псковичи могут получить бесплатный участок в Крыму 06.09.2024, 21:280 СОБЫТИЕ: Десять веков архитектуры на выставке во Дворе Постникова 06.09.2024, 21:200 Великолукские общественники наметили план взаимодействия с полицией 
06.09.2024, 21:190 Сотрудники облсовпрофа приняли участие в наблюдении за выборами на территории Псковской области 06.09.2024, 21:000 Молодежь Северо-Запада наименее склонна к релокации — опрос 06.09.2024, 20:530 Водолазы проводили поиски утонувшей в реке в Опочецком районе пенсионерки 06.09.2024, 20:403 Педагог из Пскова стала участником форума «Таврида» в Крыму
06.09.2024, 20:250 Более 8 тысяч человек проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области в первый день голосования 06.09.2024, 20:200 «Шагающий автобус» напомнил великолукским школьникам правила дорожного движения 06.09.2024, 20:050 Деловую игру «Время денег» для повышения знаний в области финансов проведут в Пскове 06.09.2024, 20:000 Первый день трехдневного голосования завершился в Псковской области
06.09.2024, 19:500 60% уведомлений о штрафах ГИБДД псковичи получают в электронном виде 06.09.2024, 19:490 Асфальт обновляют на дороге Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Краколье 06.09.2024, 19:470 Выставка «Святые места России» откроется в Доме офицеров в Пскове 06.09.2024, 19:460 Риски «серой» зарплаты перечислил юрист
06.09.2024, 19:430 Интерактивную программу для родителей с детьми организуют в Псковском музее 06.09.2024, 19:400 Фестиваль ГТО для госслужащих пройдет в Псковской области 06.09.2024, 19:380 Детский эстрадный хор выступит на фестивале «Михайловский бастион» вместе со сводным военным оркестром 06.09.2024, 19:360 Десять веков архитектуры на выставке во Дворе Постникова. ФОТОРЕПОРТАЖ
06.09.2024, 19:320 На пост зампредседателя Арбитражного суда Псковской области претендуют два кандидата 06.09.2024, 19:280 В Псковской области расширен карантин из-за сорняка «повилика» 06.09.2024, 19:270 Псковский ансамбль «Казачата» станет участником всероссийского фольклорного конкурса 06.09.2024, 19:250 Интерактивные площадки откроются в Пскове на фестивале «Территория детства»
06.09.2024, 19:240 «Семейные ценности»: Игры для ребенка - польза или вред? ВИДЕО 06.09.2024, 18:120 На ВЭФ обсудили перспективы цифровых валют и децентрализованных платежных систем 06.09.2024, 18:090 Студенты юридического факультета посетили Арбитражный суд Псковской области 06.09.2024, 17:540 Ольга Баша: ВТБ Шанхай стал расчетным хабом между странами
06.09.2024, 17:470 В Опочке открылся IT-клуб для детей 06.09.2024, 17:271 Представители народа сето принимают участие в фестивале «Напевы северного ветра» в Петербурге 06.09.2024, 17:080 Интерактивную игру по станциям «Псковская грамота» провели для псковских школьников 06.09.2024, 16:430 Глава Островского района посетил Свято-Введенский женский монастырь в деревне Владимирец
06.09.2024, 16:230 Электронные студенческие билеты и зачетки появились на Госуслугах 06.09.2024, 16:100 В Роскомнадзоре прокомментировали удаление проекта об отчетности блогеров 06.09.2024, 16:070 Редкий гриб «синяк» нашли в Псковской области 06.09.2024, 16:000 СОЦПРОФ: Пилотное внедрение цифрового удостоверения для многодетных семей начнется с 1 октября
06.09.2024, 15:531 «Пастырь»: Школа как место духовной жизни. ВИДЕО 06.09.2024, 15:520 ТОС создает контейнерную площадку на улице Петрова в Дно 06.09.2024, 15:480 Подход к ремонту дворов в Пыталово положительно оценил Александр Козловский 06.09.2024, 15:430 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 сентября
06.09.2024, 15:420 Явка на муниципальных выборах в Псковской области превысила 10% 06.09.2024, 15:400 Полумиллионный долг перед работниками погасил псковский завод 06.09.2024, 15:380 «Дневной дозор»: Как завершается сельхозсезон для псковских аграриев? 06.09.2024, 15:280 Теплая погода ждет псковичей в начале следующей недели
06.09.2024, 15:221 Маскот выборов в Псковской области Барсик посетил Гдовский район 06.09.2024, 15:200 «Хайпожоры»: 1 сентября в соцсетях и что же будет с Дуровым и с нами? ВИДЕО 06.09.2024, 15:190 Антропоморфную накладку нашли на раскопе на Красноармейской набережной в Пскове 06.09.2024, 15:151 Три человека пострадали при столкновении двух машин на Октябрьской площади Пскова
06.09.2024, 15:140 Псковские грибники не ходят в бор из-за сильной червивости 06.09.2024, 15:091 Погрузка нефтепродуктов на железной дороге в Псковской области выросла в 1,3 раза 06.09.2024, 14:552 Десятки уток поселились на улице Венской в псковской деревне Борисовичи 06.09.2024, 14:550 «Весёлый Пушкин» из «Михайловского» отправился в Вологду
06.09.2024, 14:500 Голосование на дому организовали для псковских избирателей 06.09.2024, 14:480 Детский духовой оркестр выступит в финале псковского фестиваля «Михайловский бастион» 06.09.2024, 14:450 Депутат Госдумы встретился с активистами ТОС «Синеречье» в Красногородске 06.09.2024, 14:340 Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты
06.09.2024, 14:220 Когда дожди накроют Псковскую область, рассказала синоптик 06.09.2024, 14:170 Асфальт начали укладывать на площади псковского аэропорта 06.09.2024, 14:120 Псковский ансамбль «Сказ» выступит на фестивале «Серебряное ожерелье» в Петербурге 06.09.2024, 14:070 У нутрии в псковском подворье родились малыши. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru