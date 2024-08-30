Общество

В армию России за два года поставлено более 9,1 млн некачественных сухпайков

Арестованные руководители Грязинского пищевого комбината обвиняются в поставках в Вооруженные силы РФ более 9,1 млн некачественных сухпайков в 2022-2023 годах, когда уже шла специальная военная операция.

«Заключением специалиста установлено, что завышение цены на поставленные по двум государственным контрактам индивидуальные рационы питания в количестве 9 115 406 штук составило не менее 1,3 млрд рублей», - говорится в материалах. В них указано, что «исходя из обстоятельств, описанных в предъявленном обвинении, Ковалевич В. Я., Михайленко М. А., Смирнова Э. А. <...> в период с 2022 по 2023 год, действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, под видом заключения государственных контрактов на оказание услуг по питанию для нужд Минобороны совершили присвоение чужого имущества - денежных средств Минобороны на общую сумму не менее 1,3 млрд рублей».

При этом результаты лабораторного исследования показали, что индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению, говорится в документах.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные индивидуальные рационы питания даже в условиях проведения специальной военной операции. В сухпайках говядина заменялась курятиной и свининой, занижалась энергетическая ценность пайков, пишет ТАСС.

Уголовное дело о некачественных сухпайках в армию расследуется по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Его фигурантами являются совладельцы Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова, которые содержатся под стражей.