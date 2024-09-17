Общество

Александр Котов оценил итог масштабных работ в Плюсской школе

С итогом масштабного ремонта Плюсской средней школы ознакомился спикер областного Собрания Александр Котов в ходе рабочей поездки в округ. Несмотря на ограниченные каникулами сроки подрядчик успел завершить основные работы до осени и не нарушить учебный процесс. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

2 сентября плюсские школьники вернулись в обновлённые светлые классы, и хотя мебель ещё продолжает поступать, а часть оборудования находится в сборке, школу уже не узнать, настолько она изменилась.

«Всё приятное, новое, чистое, современное и красивое, всюду светло – просто замечательно! - поделилась радостью со спикером и главой района Натальей Ивановой директор школы Оксана Лазарева. – Осталось установить новые столы для педагогов, оснащение в актовом зале, мебель в кабинетах химии и биологии, кое-что для начальной школы. Сегодня ожидаем шкафы на второй и третий этаж».

В столовой появился новый жарочный шкаф и холодильник, пусконаладочные работы оборудования уже завершены, дети получают горячее питание. В коридорах установлены диванчики, своей очереди ждут интерактивные доски для учебных классов и другое школьное оборудование. На прилегающей территории завершается благоустройство.

Наталья Иванова назвала ремонт школы достойным подарком для всех жителей посёлка. «Здание школы – 1977 года постройки. Последние лет 25 оно требовало большого, ёмкого ремонта. И первая причина, по которой необходимо было провести капитальный ремонт – наши подвальные помещения, где собирались грунтовые воды, разрушающие фундамент. Вода стояла по щиколотку. Новая дренажная система была заложена на 3,5 метра и уже прошла проверку дождями. В подвале сухо, а после проведённого ремонта комфортно. Поставленные цели достигнуты», - отметила глава района.

По мнению председателя Собрания Александра Котова, подрядчик, выполнявший работы в школе, заслуживает слов благодарности. «Во время ремонта мы не раз встречались с Муратом Озроковым на объекте. Подрядчик чутко прислушивался к замечаниям заказчика и предлагал оптимальные варианты материалов, которые можно было использовать в рамках контракта. Местной администрации и строителям удалось выстроить конструктивный диалог и, как следствие, выполнить большой объём работ при достаточно ограниченных сроках. Отношение было тщательное, работы выполнены качественно – здесь можно посмотреть, как ровно оштукатурены стены, положена плитка. Словом, больших замечаний по качеству строительно-монтажных работ нет. Осталось до конца собрать мебель и новое оборудование, устранить мелкие недостатки, которые бывают на любом объекте, и завершить благоустройство», - оценил итог ремонта Александр Котов.