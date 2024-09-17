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Самоучитель английского языка для начинающих: лучшие курсы

Если вы ищете простой и эффективный самоучитель для изучения английского языка, то в этой статье мы рассмотрим несколько популярных вариантов. Это поможет вам определиться с выбором, подходящим именно для вас.

Курс английского языка с нуля От Оксаны Долинка (BistroEnglish.com)

Этот курс объединяет видеоуроки и аудиозанятия, что позволяет погрузиться в изучение английского языка через разнообразные форматы восприятия. Программа включает 60 видеоуроков и 90 аудиоуроков, которые постепенно вводят ученика в основы грамматики и лексики.

Курс охватывает широкий круг тем, начиная с элементарных навыков разговорной речи и заканчивая более сложными грамматическими конструкциями и временами.

Каждый урок состоит из одной или двух частей, в которых ученики учатся говорить, понимать английскую речь на слух, правильно строить предложения и отвечать на вопросы. В процессе обучения вы изучите полезные выражения, запомните часто используемые слова и фразы для повседневного общения.

Каждая часть курса нацелена на достижение быстрых результатов, что особенно актуально для новичков, стремящихся овладеть языком в кратчайшие сроки. Материал, изложенный Оксаной Долинка, отличается доступностью и простотой, делая курс понятным и эффективным для всех категорий учеников.

Оксана – преподаватель с 12-летним опытом и сертификатом Кембриджа. За годы своей практики она разработала уникальную методику, которая уже помогла тысячам учеников начать говорить на английском.

Ключевые преимущества курса:

Для углубленного освоения материала предусмотрены бонусы в виде видеоуроков по фильмам.

Обучение построено по принципу постепенного усложнения, что позволяет плавно переходить от простых тем к более сложным.

Программа доступна круглосуточно, без ограничений по времени.

Комбинация видеокурсов, аудиоуроков и дополнительных материалов делает обучение интересным и продуктивным.

Курс подходит как для абсолютных новичков, так и для тех, кто уже имеет начальные знания.

Объяснения ведутся на русском языке, при этом на занятиях участвуют носители английского.

Учебник «English Grammar in Use» от Рэймонда Мёрфи

Учебник Мёрфи – это классический самоучитель по английской грамматике, который уже много лет пользуется популярностью среди студентов. В нем представлены подробные объяснения правил и упражнения для их закрепления. Этот учебник идеально подходит для тех, кто стремится углубить свои знания грамматики и улучшить навыки письменной и устной речи.

Преимущества учебника:

Материал структурирован в удобном формате.

Эффективное освоение грамматики за короткий срок.

Аудиокурс «Effortless English» от Эй Джея Хоуга

Главная особенность этого курса – аудиоориентированный подход. В каждом уроке студенту предлагаются два аудиофайла и один текстовый документ в формате PDF.

Первый аудиофайл представляет собой короткий текст продолжительностью до 4 минут, который позволяет ученику услышать правильное произношение и интонацию носителя языка. Второй аудиофайл предназначен для более детального анализа текста, стимулируя учащегося мысленно задавать вопросы и отвечать на них. Текстовый документ в формате PDF помогает точнее понять контекст и использование языковых конструкций.

Все материалы курса представлены только на английском языке, поэтому для абсолютных новичков этот курс может оказаться сложным.

Какой курс выбрать?

Каждый из представленных учебных материалов имеет свои сильные стороны. Однако особое внимание стоит уделить курсу «Английский за 4 недели 2в1» от Оксаны Долинка. Этот курс предлагает структурированные и легкие для восприятия уроки, которые помогут новичкам быстро освоить основы английского языка.

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