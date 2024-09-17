Общество

Диетолог предупредила об опасности пельменей

Ежедневное употребление пельменей может привести к набору веса и даже ожирению, особенно актуально это для любителей покупать полуфабрикаты в магазине, рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

«Если мы говорим о продукте, который был произведен на заводе, то есть это ультрапереработанная пища, то, конечно, это тот продукт, который должен минимально содержаться в нашем ежедневном рационе. Эти продукты, как правило, вызывают ожирение», — сказала Волкова.

При этом разнообразить рацион домашними пельменями безопасно, считает врач. Однако не рекомендуется есть их каждый день при желании сохранить или снизить вес, добавила она, пишет РИА Новости.