Общество

Михаил Ведерников: Псковская судная грамота - ключевой памятник русского права

Научно-практическая конференция, посвящённая 80-летию Псковского областного суда, проходит в здании правительства региона 26 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Псковская судная грамота - это один из ключевых памятников русского права. Многие положения этого древнего документа остались актуальны и сегодня», - сказал губернатор.

«Можно отметить глубокую связь традиций общества и закона, что во все времена позволяло нам претворять в жизнь высшую ценность русского народа - справедливость. Этот принцип остается актуальным по сей день, а общими усилиями, я надеюсь, мы будем его сохранять и передавать», - добавил глава региона.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов подчеркнул, что исполнительная и законодательная власть самостоятельно работают в рамках своих полномочий, но невозможно представить их деятельность без конструктивного диалога между ветвями власти. «Ведь от этого зависит результат работы каждого. Мы в регионе именно к такому конструктивному взаимодействию стремимся», - сказал он.

Судья Верховного суда России Николай Лавров сообщил, что участникам конференции предстоит обсудить актуальные вопросы развития правовой системы в российском судопроизводстве, в том числе и на территории Псковской области. «Будут затронуты вопросы права и довольно существенных изменений, в зависимости от общественного государственного устройства общества», - дополнил он.