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Общество

«Дневной дозор»: Реформаторский зуд в образовании

07.10.2024 17:40|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему нововведений в российском образовании. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Министерство просвещения как взбесившийся принтер выдает новые инициативы в сфере образования. Уж как только ее ни реформировали! Вспомним предложение ввести новые школьные предметы, такие как логика и экология, переписывание учебников, отказ от болонской системы образования. Давно идут разговоры об отказе от ЕГЭ… Так и хочется сказать: «Горшочек, не вари...» Но и на этом фантазия законотворчества не остановилась.

«Время диктует сокращение продолжительности обучения», - заявил помощник президента Российской Федерации и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на встрече с молодёжью в Мурманске. Помощник президента считает, что 11 лет в школе - это непозволительная роскошь. 

Не меньший ажиотаж вызвала идея главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова. Он предложил начислять максимальные дополнительные баллы при поступлении в вуз российским женщинам с маленькими детьми, при условии, что ребенок рожден в течение года до подачи документов в вуз. Спорный момент. Ведь все прекрасно знают, что большинство поступает в вузы сразу после окончания средней школы. То есть сенатор Кутепов фактически призвал рожать сразу после выпуска из школы. Получается, что речь идёт о школьницах, многие из которых несовершеннолетние. А самое интересное состоит в том, что Кутепов предлагает считать наличие детей у молодой мамы её индивидуальным достижением. Допустим. Но какое отношение это имеет к знаниям и способностям? У нас столько уже бонусов при поступлении в вузы, что обычном выпускнику туда попросту не поступить.

Не пора ли остановить всю эту страсть к нововведениям в системе образования - ввести мораторий на новшества и приблуды, оставить учителей и детей в покое? Может, менять правила игры в школе каждый год и переобуваться на ходу - не очень хорошая затея? Об этом - в программе «Дневной дозор».

В поддержку многочисленных изменений в системе обучения выступила директор Гимназии №29 города Пскова Елена Синева. Да, эта тема всегда спорная, но система образования меняется вместе с другими сферами жизни, поэтому сказать: «Дайте нам один учебник, столько-то предметов, и мы будем в течение 10 - 15 лет изучать только это и не будем ничего менять», - это точно не про современность и не про нашу страну, убеждена Елена Синева. 

«Прогресс идет вперед, и, соответственно, содержание большинства предметов меняется. Да, сложно принять эти изменения, как правило, человек все изменения принимает сначала настороженно, возможно, в штыки. Но затем мы понимаем, что это необходимость. В сфере образования школьный учитель никогда не брошен с этими нововведениями, а всегда сопровождается курсами повышения квалификации. Поэтому мы принимаем эти изменения. Да, нам сложно, потому что часто они очень стремительные. Но мы понимаем, что они своевременные и нужные для школьного образования».

Заслуженный учитель РФ Владимир Орлов считает, что реформы нужны, но в меру, а на текущий момент изменений слишком много. Чиновники, пытаясь изобразить работу, выдвигают предложения, а педагогам приходится перестраиваться, да и детям это не идет на пользу. В общем, во всем важен трезвый подход, а реформы ради реформ только мешают процессу обучения, полагает Владимир Орлов. 

«Я считаю, что, конечно, реформаторский зуд надо немножко уменьшить, потому что кое-какие реформы действительно нужны, в частности, я ничего не имею против 10-летнего образования, раньше ведь была десятилетка. Но многие предложения - это уже просто перебор. Все, даже реформы, нужны в меру. Тем более, что новые предметы - очень часто забытое старое. Например, этика, психология семейной жизни. Потом их отменили, как неудачный эксперимент, и сейчас вот опять появляется что-то подобное. А кое-что из нововведений действительно полезно. Я очень доволен идеей отмены обществознания  в пятых, шестых и седьмых классах, это, откровенно говоря, был расплывчатый, водяной предмет, не надо его проводить так рано. Но появляется одновременно и целый ряд каких-то проектов, которые придумывают чиновники, чтобы показать, что они работают, действуют, а бедным педагогам приходится это все расхлебывать, уже непосредственно общаясь с учениками».

Множество изменений в России претерпевает не только образование, но и другие сферы деятельности - тот же бизнес, отмечает депутат Псковского областного Собрания, многодетный отец Олег Брячак. Но в любой сфере деятельности должна быть стабильность - без этого гражданам сложно планировать свою жизнь. А большое количество нововведений стабильности не способствует. Наоборот, это провоцирует деструктив. У нас слишком много ненужных и вредных инициатив, пора бы остановить эти эксперименты над обществом, убежден Олег Брячак. 

«Нововведений у нас различных в законодательстве много не только в сфере образования, но и в любой другой сфере, особенно болезненно все эти нововведения отражаются на бизнесе. Такое складывается впечатление, что для "великих умов", которые заседают в высоких министерских кабинетах, мы, граждане Российской Федерации, какое-то стадо подопытных кроликов, над которыми они проводят какие-то свои эксперименты. Что-то придумывают, потом отменяют, потом дополняют. Я считаю, что это ненормально, это неправильно. Я считаю, что в любой сфере деятельности: будь-то образование, здравоохранение, в любой сфере деятельности - должна быть стабильность».

В современных реалиях на первое место вышли политики, а не специалисты, отмечает экс-директор Тямшанской гимназии, спикер Собрания депутатов Псковского района Владимир Яников. И, прежде чем вводить какое-либо нововведение, особенно в сфере образования, необходимо посоветоваться с людьми, которые непосредственно в ней работают. 

«К сожалению, здесь играет место в большей степени политика, а не специалисты. Надо советоваться с теми людьми, которые работают непосредственно в школах. А советуются очень мало. Прежде, чем что-то вводить, я бы проанализировал предложение с точки зрения людей, которые знают толк в этом деле. А не просто так вот огульно вводить».

Мир сегодня стремительно развивается - новые технологии, меняющиеся социальные модели, постоянно возникающие вызовы. В условиях быстро меняющегося мира, когда знания устаревают, а требования к специалистам растут, система образования должна быть гибкой и адаптирующейся, а от этого - трансформирующейся, убеждена врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова. Поэтому она считает логичным процесс постоянных преобразований в системе российского образования и делает особый акцент на необходимости постоянного развития профессиональных компетенций педагогов. 

«То, что было релевантным вчера, сегодня может уже не быть актуальным. Специалисты, которые останавливаются в своем развитии, рискуют оказаться не в ногу со временем, их знания и навыки могут стать недостаточными для эффективной работы. Поэтому и в системе образования просто необходимо учитывать это, подстраиваться и трансформироваться под новые реалии. Мы можем констатировать, что на сегодняшний день неполученные знания и неполученный диплом являются ключевым фактором конкурентоспособности. Ключевым фактором сегодня является постоянное обучение и совершенствование. Важно, мы подчеркиваем, что это не значит, что традиционное образование уходит в прошлое, базовые знания, которые закладываются в школе, по-прежнему важны. Однако в современном мире необходимо формировать у людей навыки самообучения, критического мышления, адаптации к изменениям, а система образования должна готовить не к конкретной профессии, а к жизни в динамично меняющимся мире. Именно поэтому постоянное обучение и совершенствование станут ключом к успеху в будущем».

Любая система должна развиваться, в том числе и система образования. И остановить ее развитие, в том числе и преобразования, невозможно. Это то же самое, что пытаться остановить рост и развитие ребенка, полагает педагог, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман. А раз нельзя остановить, значит, надо вводить новшества в систему образования по мере необходимости и хорошо подготовленными. 

«Остановить преобразование невозможно, но что необходимо и важно сделать - это, во-первых, серьезно, глубоко и с активным участием педагогов и родителей проанализировать вообще все то, что происходит. То есть результативность тех преобразований, которые были произведены, и, конечно, остановить те из них, которые работают не на развитие системы, а чисто на удовлетворение амбиций. На удовлетворение интересов тех, кто будут кричать: "Ура!" - и в воздух чепчики бросать. Все это требует серьезного анализа. Потому что переобуваться на ходу, менять книжки на ходу, менять программы на лету, во время учебного года - это ровно так же, как извините, и ремонтировать школы тогда, когда учебный процесс в них уже начался. Все это совершенно недопустимо. Все это можно предотвратить, если все тщательно серьезно продумывать и организовывать».

Прокомментировала Татьяна Пасман и одну из свежих «образовательных» инициатив - предложение Владимира Мединского уйти от 11-летнего образования в школе. Когда вводилась 11-летка, Мединский находился в руководстве системы образования, отмечает Татьяна Пасман, поэтому ей очень странно, что один и тот же человек так резко меняет свою позицию. В целом же она считает эту инициативу популистской. 

«Моя позиция по одиннадцатилетке следующая, я считаю, что ни в коем случае от нее уходить нельзя, потому что с учетом специфики современных детей это позволяет им полностью вырасти для совершения будущего серьезного самостоятельного выбора, так сложилось, что сегодня к этому люди приходят в восемнадцать лет. Для тех, кто еще к нему не готов, у нас все-таки есть система колледжей и техникумов, поэтому я считаю это предложение чисто популистским, но думаю, что относиться к нему серьезно придется, потому что Мединский не частное лицо, а все-таки человек, который должен отвечать за свои слова и, думаю, что он свою идею не просто заявил, а продвигает. Но считаю, что эта идея абсолютно бесперспективная».

В кругах либеральной общественности высказывается мнение, что сегодня наше государство пытается избавиться в системе образования от всего, что за последние 30 лет взяло от Запада - вне зависимости от того, хорошо это было или плохо. Не говоря уже о том, чтобы продолжать практику заимствования. Председатель областного профсоюза работников образования и науки Наталья Горбачева поддерживает отказ от западной модели, ведь, по ее мнению, система образования США и многих стран Европы сейчас находится в таком состоянии, что равняться на нее нельзя ни в коем случае.

«Я согласна с тем, что, чем быстрее мы откажемся от болонской системы и чем быстрее мы прекратим смотреть на Запад, тем больше будет толка. В конце концов мы везде говорим о своей уникальности, о цивилизации, и в то же время перенимаем все западные штучки. Сейчас, я вас уверяю, на Западе образования практически не остается. Это просто какие-то курсы,  все пропитано политическими всевозможными новациями. Например, понятно, что все школьники Запада, Европы говорят о том, что Второй мировую войну выиграли американцы. Но и на что мы будем равняться? На Запад категорически нельзя смотреть. По каким-то спецдисциплинам, медицине, еще что-то сравнивать можно, обмениваться и так далее. На все остальное России не стоит туда смотреть».

Меняться - это хорошо, чехарда - это плохо, отмечает Наталья Горбачева. И уж если вводить какие-то новации, то только при условии, что они не будут противоречить тому, что было до. Остановись, подумай, посоветуйся, обобщи и только потом уже вводи, чтобы не было как с гольфом - сначала ввели в школьную программу, а потом вывели.

За перемены в образовании, но против необдуманной чехарды высказались большинство наших сегодняшних спикеров. От нее устали и учителя, и ученики, и их родители. 

Татьяна Иванова

Теги: #образование #Дневной дозор #школы
Источник: Псковская Лента Новостей
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