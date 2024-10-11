ЖКХ

Суд поддержал решение отказать обязать псковскую «управляйку» оплатить долг за воду

Собственники помещений в многоквартирном доме в Пскове не обязаны подтверждать ранее принятое решение о сохранении порядка предоставления коммунальных услуг и расчетов за коммунальные услуги после смены управляющей компании. Такой вывод Арбитражного суда Псковской области был поддержан в Арбитражном суде Северо-Западного округа.

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» обратилось в суд с иском к ООО «Инженерный сервис» о взыскании задолженности за поставленный коммунальный ресурс (холодное водоснабжение и водоотведение).

Как следует из искового заявления, в 2018 году в период управления многоквартирным домом в городе Пскове ООО «Услуги ЖКХ» на общем собрании собственников многоквартирного дома принято решение о заключении с ресурсоснабжающей организацией прямых договоров ресурсоснабжения.

В январе 2023 года по результатам проведенного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома ООО «Инженерный сервис» избрано в качестве управляющей компании, между ним и собственниками помещений многоквартирного дома заключен договор управления многоквартирным домом.

Ресурсоснабжающая организация в обоснование исковых требований указала, что при смене управляющей организации собственники многоквартирного дома не реализовали право на сохранение сложившихся ранее прямых договорных отношений с муниципальным предприятием города Пскова «Горводоканал».

Арбитражный суд Псковской области отказал в удовлетворении требований, указав, что смена управляющей компании не является основанием для отказа ресурсоснабжающей организацией от исполнения заключенных договоров с собственниками.

Решение суда первой инстанции решили оставить без изменения.