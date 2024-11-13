Общество

Концерт Наташи Королевой в Пскове перенесен из-за допроса в суде по делу об убийстве Игоря Талькова

Сегодня, 13 ноября, эстрадная певица Наташа Королева должна была выступать в Пскове, однако концерт «Символ юности» перенесен на 30 ноября. Причиной изменения даты стало участие певицы в судебном процессе по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова, где она будет допрошена в качестве свидетеля.

Видео: «Фонтанка»

Как сообщает «Фонтанка», Наталья Королева спешит на обратный поезд и отказалась общаться с прессой. Певица была участником концерта в «Юбилейном», во время которого произошла трагедия с Тальковым.

Обвинение считает виновным концертного директора музыканта Валерия Шляфмана, который в настоящее время проживает в Израиле. Судебное разбирательство продолжается, и Королева, как свидетель, играет важную роль в этом деле.

По информации Дома офицеров Пскова, концерт перенесен «в связи с изменениями в гастрольном графике певицы».