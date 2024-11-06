Стала известна причина гибели пропавшего в Палкино мужчины

Пропавший в Палкино 40-летний Владимир Соколов погиб, предположительно, от переохлаждения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.
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По предварительной версии следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого нарушается теплообмен в организме и человеку может казаться, что ему не холодно. Однако алкоголь вызывает расширение кровеносных сосудов, из-за чего организм охлаждается гораздо быстрее. Таким образом, мужчина, предположительно, погиб от переохлаждения.
Напомним, что мужчина 2 ноября вышел из дома в неизвестном направлении
Спустя неделю он был найден мертвым