Происшествия

Стала известна причина гибели пропавшего в Палкино мужчины

Пропавший в Палкино 40-летний Владимир Соколов погиб, предположительно, от переохлаждения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

По предварительной версии следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого нарушается теплообмен в организме и человеку может казаться, что ему не холодно. Однако алкоголь вызывает расширение кровеносных сосудов, из-за чего организм охлаждается гораздо быстрее. Таким образом, мужчина, предположительно, погиб от переохлаждения.

Напомним, что мужчина 2 ноября вышел из дома в неизвестном направлении

Смотрите также Мужчина с залысиной в черной куртке пропал в Палкино

Спустя неделю он был найден мертвым