ЖКХ

Мусорный полигон в Порхове планируют закрыть в 2025 году

Прекращение работы мусорного полигона в Порховском муниципальном округе намечено на начало 2025 года. Об этом администрация округа сообщила в ответ на обращение жителей в социальных сетях.

«Вопрос о мусорном полигоне не планируется к рассмотрению на депутатских сессиях. Если вас интересует вопрос о закрытии мусорного полигона, то прекращение его работы ожидается в начале 2025 года, после ввода в эксплуатацию регионального объекта обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов», - рассказали в администрации.

Напомним, экотехнопарк строят в Палкинском районе.