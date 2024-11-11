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Политика

Любовь Трифонова о жизни Новоржевского округа после преобразования

13.11.2024 09:30|ПсковКомментариев: 0

Второй этап муниципальной реформы продолжается в Псковской области. Как именно преобразования районов в округа изменило модель управления муниципалитетом? Хватает ли назначаемому главе полномочий? Как выстроена работа с депутатским корпусом? Актуальные вопросы жизнедеятельности Новоржевского муниципального округа корреспондент ПЛН FM Любовь Кузнецова обсудила с главой муниципалитета Любовью Трифоновой.

 

— Любовь Мироновна, как вы в целом оцениваете принятое в 2023 году решение о преобразовании вашего района в муниципальный округ? Сбылись ли те тревоги, о которых говорили в самом начале? При прежней команде администрации и главы положение дел в районе было тяжелым: что удалось изменить за год?

— Год был далеко не легким. Сегодня осознаю, что решение, действительно, было принято правильно. Только так. Почему? Чтобы все-таки выйти из того многолетнего застоя, в котором находилось муниципальное образование, нужны были кардинальные перемены. Мы на них пошли. И я думаю, что сегодня мы не жалеем об этом.

— Как именно преобразование района в округ изменило модель управления муниципалитетом? Хватает ли вам, как назначаемому главе, полномочий?

- Если быть откровенной, полномочий мне хватает. Мне не хватает времени на реализацию этих полномочий. Это, действительно, сегодня так. Что изменилось, а что осталось неизменным? Начну с того, что не изменилось. Мы оставили все административные здания и сохранили полностью работу административного аппарата на территории наших бывших поселений. Теперь это территориальные отделы, которые работают, как и работали ранее. Каждый территориальный отдел возглавляет глава. Территориальные отделы и главы территориальных отделов наделены своими полномочиями, которые сегодня достаточны для того, чтобы быть близкими с населением, чтобы быть близкими с народом и решать вопросы и проблемы, с которыми сталкивается население Новоржевского муниципального округа. Самое главное здесь, чтобы наши главы территориальных отделов, а это работоспособные сотрудники, очень ответственные, квалифицированные, чтобы они ощущали свою роль, свою значимость и свой вес. То есть чтобы они не были просто техническими сотрудниками. И поэтому мне хочется выстроить работу таким образом, чтобы глава территориального отдела оставался главой на своей территории.

— Как быстро вы узнаете, что где-то на территории существует проблема, которую без вашего участия подчас решить невозможно?

— Поверьте, узнаем очень быстро. Приходит информация очень быстро. Здесь, наверное, было бы правильным сказать, что в самом начале пути территориальные отделы, наверное, пытались немножко спихнуть с себя полномочия. Мол обращайтесь в администрацию округа. Но мы от этой ситуации быстро ушли. И сегодня самое главное, чтобы мы все работали в единой упряжке. Узнаем о проблемах быстро. И мы, и они. Можно решить эти проблемы на местах и территориальный отдел справляется самостоятельно? Замечательно. Они работают сами. Есть необходимость вмешательства администрации округа, заместителя или непосредственно главы —вмешиваемся. Не скажу, что сразу все проблемы исчезли, и не скажу, что все стало здорово и замечательно. Проблем накопилось столько, что порой необходимо длительное время, дополнительные ресурсы, дополнительные возможности, чтобы все-таки с этими проблемами справиться. На сегодняшний день мы стараемся все проблемы отрабатывать. Единственное, что не все получается решить сразу.

— Как выстроена работа с депутатским корпусом, с теми людьми, у кого есть прямые полномочия от населения, кого выбрало население?

— Хочу сразу обратить внимание, что я поставила себе в работе такую цель — я не должна быть одна. Я хочу работать в команде. В команде заместителей, руководителей управлений, в команде с главами территориальных отделов, в команде со всеми коллегами, которые входят в состав администрации Новоржевского муниципального округа. И в этой команде рядом я также вижу депутатов, поскольку именно депутаты это то связующее звено между нами и населением. Кто, как не они, могут быстрее всего донести до существующие проблемы и кто, как не они, могут участвовать в решении этих проблем?! Поэтому очень часто на сессиях, даже не часто - практически всегда, после рассмотрения основной повестки дня мы всегда стараемся обсуждать текущие вопросы. Мы рассказываем им о том, чем живет сегодня администрация округа, отвечаем на волнующие вопросы и вместе с тем ставим для себя задачу совместного решения многих вопросов. Сегодня сложилось такая ситуация, что нам одним без них не справиться. Самое главное, во всей этой выстраиваемой работе, что мы сегодня с председателем собрания идем рука об руку. Мы не делим власть и стараемся все вопросы решать сообща.

— Еще раз вернусь к теме взаимодействия с региональным уровнем власти. И исполнительной, и законодательной. Она тоже выстраивается совершенно по другому, чем это было год назад.

— Вы правы, поскольку главной приоритетной задачей была задача выстраивания конструктивных взаимоотношений с региональной властью. Поэтому, я думаю, что у нас это получается. Сегодня мы получаем максимально всю необходимую методическую помощь со стороны органов исполнительной власти. Сегодня мы получаем поддержку и понимание со стороны депутатского корпуса и участие в решении наших проблем. Это наши депутаты Армен Липаритович Мнацаканян и Михайлов Андрей Владимирович. И сегодня мы получаем максимальную поддержку со стороны Михаила Юрьевича Ведерников. Я искренне благодарна и его заместителям. С какими вопросами мы бы не обратились, мы получаем помощь, поддержку, понимание. И, анализируя бюджет этого года, анализируя те работы, которые мы начали в этом году, часть из которых мы уже завершили, - это непосредственная помощь правительства области. Сегодня бюджет муниципального образования получил дополнительно порядка 30 миллионов, а это весомая помощь. И за счет этих средств мы можем подготовить проектно-сметную документацию для дальнейшего участия в проектных конкурсах. Это определенные виды работ, которые мы смогли осуществить. Возможно, они незаметны, но вместе с тем мы сегодня смогли осуществить ремонт газовых резервуаров на территории города Новоржева и деревни Орша. Такая работа не проводилась давным-давно, и эти емкости давно нуждались в капитальном ремонте. Это дополнительные средства на подготовку проектно-сметной документации на реконструкцию Выборского дома культуры, который с большим нетерпением ждут все жители волости и всего округа. Это подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода. Сегодня для нас вода это самое слабое звено. Это наш первый опыт. Возможно, он не такой положительный, как хотелось бы, но здесь мы получили и финансовую поддержку, и здесь мы получаем и методическую помощь. Действительно для нас это новый путь. Но мы стараемся.

— ТОСы – эта форма самоорганизации граждан на территории округа получила широкое распространение. Они здорово вам помогают в плане благоустройства и решения вопросов местного значения?

— Они незаменимые помощники сегодня. Я соглашусь с тем, что ТОСы это часть нашей жизни на протяжении последних лет. И эту форму работы мы только развиваем. Очень здорово, что эти возможности у нас есть. Очень здорово, что жители Новоржевского округа сегодня стараются развивать эту форму территориального общественного самоуправления, потому что это дает нам дополнительные возможности развития нашей территории. За счет региональных средств и нашего софинансирования мы завершаем реализацию 15 проектов ТОС. Пять из них это ремонты сельских клубов и библиотек. Сложный путь, не все так гладко, как нам хотелось. Но вместе с тем это результат, к которому мы приходим. Буквально пару недель — и мы завершим практически все ТОСы. И я думаю, что жители Новоржевского округа уже сегодня имеют возможность знакомиться с результатами нашей работы. Это и благоустройство воинских захоронений, в канун 80-летия Победы это очень значимо. Это ремонты сельских учреждений культуры, это обустройство контейнеров, их площадок. Это те реальные вопросы, с которыми сталкиваются сегодня жители постоянно. Не все ТОС были у нас достаточно активны. Некоторые с первых дней своего создания участвуют в реализации проектов, некоторые ждали все-таки готовых решений. Но так или иначе, получилось вовлечь людей в эту работу. И сегодня это очень важно. Жители должны не просто со стороны наблюдать, критиковать или анализировать. Люди должны жить этим. И чем больше люди живут этим, тем больше они осознают свою значимость и тем более они осознают необходимость каких-то перемен на перспективу. У нас в этом году прошли три проекта в рамках муниципального конкурса ТОС. Сумма, конечно, была небольшая, но жители смогли убедиться, что инициатива имеет свое продолжение, она может жить дальше и приносить пользу. Я думаю, что жители других населенных пунктов тоже войдут в эту работу. Кроме ТОСов у нас активно реализуются и инициативные проекты уже из года в год. А этом году жители деревни Дуброво, это очень активный ТОС, они тоже реализовали проект по благоустройству гражданского кладбища. Огромная работа, тяжелая физическая работа, потому что спиливали большое количество вековых деревьев, которые создавали угрозу. Но вместе с тем жители справились с этой работой. ,И я думаю, что сегодня результат порадовал их и многих других. На сегодняшний день у нас представлены на региональный конкурс еще новых два инициативных проекта. Пока не буду их озвучивать, но, надеюсь, продолжение следует, и мы сможем все-таки их реализовать на своей территории. Конечно, очень важно, чтобы жители жили с нами нашей жизнью. Тогда они будут понимать значимость их проблем и понимать возможности и пути их решения. Потому что не все так гладко и быстро. Как только прошли преобразования, некоторым казалось, что вот модель поменялась, и буквально за месяц, за два все поменяется в лучшую сторону. Да, мы к этому идем. Да, мы сегодня закладываем фундамент, который будет основой для того, чтобы жизнь Новоржевского муниципального округа поменялась. Но не все так быстро.

— Какую сумму ТОСы привлекли в этом году на территорию округа?.

— 4,5 миллиона — это средства регионального гранта и 570 тысяч — это муниципальный бюджет. Плюс 750 тысяч — это средства инициативных проектов вместе с инициативными платежами граждан. Это действительно здорово. И это новые возможности.

— ТОС это не только про проектную деятельность, а с ней вы справляетесь успешно, это ведь еще и атмосфера на территории, атмосфера хозяина...

— Согласна. И мы это ощутили. Осталось большое количество проблем, но сегодня осталось большое количество желающих в первую очередь покритиковать и найти изъяны. И мне бы очень хотелось, чтобы те, кто пытаются найти изъяны, осознали, что проблемы мы можем решить только сообща, только идя к одной цели.

— Продолжается газификация. Не так давно в своих социальных сетях вы опубликовали выезд по строительству магистрального газопровода, который проходит по территории Новоржевского округа. И эта труба должна довезти газ в Пушкинские Горы. С какими надеждами вы были на объектах? Что это даст округу сегодня?

— Жители округа с нетерпением ждут, мы проводим большую сейчас информационную работу по выявлению потенциально желающих подключить газ в свои домовладения. Мы уже думаем над этим, чтобы не оказаться потом у разбитого корыта. Поэтому проводим работу заблаговременно. Данная рабочая поездка - это было желание увидеть, насколько планы воплощаются в жизнь. Это историческое событие. И сегодня это возможность не только улучшить благосостояние наших жителей, это возможности привлечь инвестиции в район, создавать какие-то инвестиционные площадки, с целью дальнейшего экономического развития нашей территории. Мы так долго были в застое, что хочется, чтобы все-таки наш округ рано или поздно получил толчок для развития. И я думаю, что газ - это тоже один из путей к тому, чтобы экономика на территории округа возродилась.

— Каковы ваши планы по развитию муниципального округа?

— Планы есть, они большие. Мы заложили средства для подготовки проектно-сметной документации для капитального ремонта наших образовательных учреждений. Очень долго наши образовательные учреждения не ремонтировали. Поэтому на сегодняшний день у нас полностью готовы документы по Новоржевской средней школе, и мы подали заявку на перспективу на 25-26 й год. Ждем решения, чтобы попасть в проект и осуществить капитальный ремонт двух базовых зданий. На сегодняшний день заканчивается работа по подготовке проектно-сметной документации и экспертизы локально-сметного расчета по детскому саду. Тоже наше базовое учреждение. Для нас это очень значимо, потому что в детском саду капитального ремонта не было с момента открытия. Получилась возможность объединить все свои средства и направить их в более значимое русло. Такая работа у нас шла на протяжении всего года. И как раз, наверное, будет правильно отметить, что в этом и есть преимущество округа — регулировать свои финансовые возможности. Начиная финансовый год, мы очень правильно распределили, с одной стороны, средства, исходя из норматива для наших территориальных отделов. Но работая в течение года мы поняли, что все-таки приходится делиться. Да и территориальные отделы это понимают. Какие-то средства мы изначально аккумулировали. А вот какими то средствами мы делились в течение года. В разных направлениях: на свет, на дороги, на воинские захоронения. Это очень удобно. И сегодня, я думаю, что каждый понимает — сегодня я помогу тебе, завтра ты мне.

— Вы сказали, что своего рода «ахиллесова пята» это водоснабжение, но вы за этот год сколько умудрились колодцев сделать?

— Для нас это действительно успех. Нами заключен контракт практически на миллион, и в рамках этого контракта мы смогли построить, благоустроить, отремонтировать более 30 колодцев. Все большие работы мы осуществили через конкурсные процедуры. Прохождение конкурсных процедур дало нам дополнительную возможность, наличие определенной экономии. И как раз эта экономия давала нам возможность включения новых объектов на перспективу. Ощутили мы это, в первую очередь, на ремонте дорог, когда запланировали асфальтирование одной из сельских улиц. И в рамках конкурсных процедур мы получили экономию практически в 3 миллиона, дополнив собственными средствами, мы смогли отремонтировать улицу еще одного населенного пункта, о которой в начале года речь даже не шла. Пять участков наших муниципальных дорог и улиц в этом году мы сформулировали, и причем две из которых это сельские дороги. Мы заключаем контракты на каждую волость. Так удобнее, так проще. Территория большая, Чтобы охват территории был максимальный. Но вместе с тем не все получается. Несмотря на то, что средства есть, но мы стараемся. Мы стараемся выстраивать работу с подрядчиками, чтобы эта работа приносила максимально положительный результат. Мы стараемся выстраивать взаимодействие с жителями, поскольку заявок от жителей очень много и не все проблемы, особенно по дорогам, получается решать сразу. Работаем комиссионно, отдавая преимущество тем населенным пунктам, которые сегодня более многочисленны, куда ездят авто, лавки, куда ходят школьные автобусы, куда ходит рейсовый автобус. Но вместе с тем берем в работу и те дороги, которые менее востребованы.

Беседовала Любовь Кузнецова

Теги: #регион60 #муниципальный округ #муниципальная реформа #новоржев
Источник: Псковская Лента Новостей
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