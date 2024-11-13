Общество

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло

Подсолнечное масло резко растет в цене с начала осени. С чем это связано и как победить очередное подорожание «народного продукта», рассказала агентству профессор базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Она напомнила, что в последнее время более половины производимого в России подсолнечного масла уходит на экспорт. Это связано с подорожанием другого вида растительного масла — пальмового, пишет РИА Новости. Все виды этого продукта до некоторой степени взаимозаменяемы — если что-то случается с одним, это неминуемо влияет на остальные.

До определенной степени изменит ситуацию повышение экспортной пошлины на подсолнечное масло с ноября. Это должно побудить производителей сконцентрироваться на внутреннем рынке, тем более рекордного урожая подсолнечника в этом году ждать не стоит, заключила Наталья Проданова.