Общество

Больше 14,5 тысячи детей из Псковской области отдохнули в ходе оздоровительной кампании этого года

В оздоровительных лагерях Псковской области с начала года отдохнули порядка 14,6 тысячи детей. Еще более 140 школьников посетили учреждения других регионов. Оздоровительная кампания прошла в штатном режиме, рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на заседании региональной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Подробнее о мероприятиях оздоровления детей и подростков проинформировала директор регионального Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова. Так, основной возраст отдыхающих детей в загородных лагерях составляет 12–15 лет. Дневные учреждения чаще всего посещали учащиеся начальных классов.

Особое внимание в этом сезоне уделялось отдыху детей участников специальной военной операции, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, оставшихся без попечения родителей. Их заявки удовлетворены на 100%.

Татьяна Богданова рассказала, что в этом году в Псковской области работали 146 оздоровительных лагерей, из них 139 функционировали в летний период.

К оздоровительному сезону все учреждения были подготовлены и проверены в соответствии с нормативами Министерства просвещения РФ и указаниями надзорных органов. На эти мероприятия было выделено порядка 45 миллионов рублей, еще 11 миллионов рублей было направлено на закупку необходимого инвентаря. Для работы в учреждениях системы оздоровления Псковской области привлечено более 4 тысяч специалистов.

Для развития творческих способностей у детей организована работа различных кружков и лабораторий. В разные смены в учреждениях прошли Дни единых действий — День русского языка, День государственного флага и другие, а также различные тематические мероприятия. В лагерях с дневным пребыванием в летний период были реализованы 87 программ дополнительного образования технической, естественно-научной, художественной, краеведческой, социально-гуманитарной, патриотической, спортивной направленности для 2,5 тысячи детей.

Одним из ключевых направлений в работе с детьми во всех учреждениях отдыха было патриотическое воспитание.

На базе 11 загородных оздоровительных лагерей проведены 30 профильных смен для 5,6 тысячи школьников. Еще 11 профильных смен прошли в лагерях с дневным пребыванием. В них приняли участие более 420 школьников.

Всего затраты на организацию отдыха и оздоровления детей в Псковской области в 2024 году составили свыше 313 миллионов рублей, что на 40 миллионов больше, чем в прошлом году.

В ходе заседания участники комиссии обсудили подготовку и организацию отдыха детей в следующем году. Особое внимание было уделено вопросам безопасности размещения и проживания несовершеннолетних, а также подготовке насыщенных и разнообразных программ смен.