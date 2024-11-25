Общество

Мужчину в синей рабочей куртке ищут в Писковичах

40-летний Николай Тузов пропал в Писковичах, с 18 ноября его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза.

Одежда: синяя рабочая куртка с жилеткой, синие спортивные штаны с серыми лампасами, черно-белые кроссовки.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8(911)219-69-26, 8-800-700-54-52 или 112.