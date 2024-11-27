Общество

Умерла актриса Вера Карпова, снимавшаяся в российских детективах

Народная артистка России Вера Карпова скончалась в Санкт-Петербурге на 91-м году жизни, сообщил губернатор региона Александр Беглов.

Вера Карпова (Фото: Юрий Белинский / ТАСС)

«Петербургская и российская культура понесла тяжелую утрату», — заявил он.

Карпова играла в театре Комедии имени Н. П. Акимова в течение 67 лет. Как уточнил губернатор, там она исполнила более 80 ролей.

Карпова сыграла 75 ролей в кино, в том числе в многосерийных фильмах «Морские дьяволы», «Улицы разбитых фонарей» и других кинокартинах, указано в профиле актрисы на портале «Кино-Театр.ру».

Также актриса работала на Ленинградском радио. В 1990-х годах вела передачу «Бибишка — славный дружок», пишет РБК.

Карпова родилась 6 февраля 1933 года в Ленинграде. Окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина. Режиссер Николай Акимов пригласил ее в театр после показа одного из дипломных спектаклей.

В 1963 году Карпова с актером Львом Лемке сделали небольшой спектакль по «Денискиным рассказам» Виктора Драгунского — «Рассказы взрослым о детях». И в том же году оба стали лауреатами Всероссийского конкурса артистов эстрады.